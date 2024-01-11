Başbakan Üstel: Cevdet Yılmaz ile KKTC’yi kalkındıracak tüm projeleri ele alacağız

Başbakan Ünal Üstel, ülkeye ziyarette bulunan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile kabloyla elektrik projesini ele alacaklarını belirtti. Üstel, “KKTC’yi kalkındıracak tüm projeleri ele alacağımız görüşmelerimiz olacak” dedi.

Başbakan Ünal Üstel ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ercan Havalimanı’nda ortak basın açıklaması yaptı.

Başbakan Üstel, Kıbrıs Türk halkı ile Türkiye’nin sevinçleri ve hüzünlerinin bir olduğuna dikkat çekti.

Dr. Suat Günsel Camii’nin açılacak olmasına da değinen Üstel, “Dr. Suat Günsel Camii Kıbrıs Türkü’nün ülkeye kazandırdığı en önemli eserlerden biri olacak” dedi.

“Bizler bu toprakların tarihin her döneminde yılmaz bekçileri olduk” diyen Üstel, değerlere sahip çıkmaya ve onları yaşatmaya devam edeceklerini vurguladı.

Üstel, kablolu elektrik projesini de bu ziyarette ele alacaklarını söyleyerek, “KKTC’yi kalkındıracak tüm projeleri ele alacağımız görüşmelerimiz olacak” ifadelerini kullandı.