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Başbakan Üstel: Elektriği gecikmeden çözeceğiz

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Başbakan Üstel, KIBRIS’ın sorularını yanıtlarken, elektrik sorununu daha fazla gecikmeden çözeceklerine vurgu yaptı. Başbakan’ın sorulara verdiği yanıtlar şöyle:
Başbakan Üstel: Elektriği gecikmeden çözeceğiz

Başbakan Ünal Üstel, “Önümüzdeki 3 yıllık süre içerisinde eğitim alanında olabildiğince fazla okul yapma hedefini ortaya koyduk, hastanelerimizi tamamlayacağız, Girne doğu ve batı çevre yolları, Lefkoşa çevre yolu gibi önemli ulaştırma projelerini, hastane projelerini tamamlayacağız. Kablo ile elektrik getirilmesi için gerekli tüm adımları atacak ve süreci başlatacağız” şeklinde konuştu.

“KIB-TEK’i yaşatacağız”…

Kablo ile elektrik konusunda ‘KIB-TEK’in işlevsizleşeceği’ iddialarını yanıtlayan Ünal Üstel, “Kablo ile elektrik projesini gerçekleştirsek bile kurulu santral gücümüzü geliştirmek zorundayız. KIB-TEK'i yaşatacağız. Üstelik KIB-TEK'i bugünkü halinden çok daha güçlü ve yönetilebilir bir hale getireceğiz” şeklinde görüş belirtti.

“Enterkonnekteden geri adım atmıyoruz”…

Ünal Üstel, AKSA sözleşmesinin hitamına 11 aylık bir süre olduğunu hatırlatırken; “Şirketle sözleşme gereği bugünden konuşmamız lazım. Evet, 3 yıllık da bir opsiyonumuz var. Bunu da gözden geçireceğiz; ancak kablo ile elektrik ve enterkonnekteden geri adım atmıyoruz. Arzumuz, tüm süreçlerin eş zamanlı ilerlemesi yönünde. Bu ülkeye daha fazla zaman kaybettirmeyeceğiz” dedi.

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