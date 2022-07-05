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Başbakan Üstel: Elektrik kesintilerinin baş müsebbibi, yakıt ihalesini üstlenen ancak taahhütleri yerine getiremeyen firmadır

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Başbakan Ünal Üstel, yaşanan elektrik kesintilerinin baş müsebbibinin, yakıt alımı ihalesini üstlenen ancak taahhütleri yerine getiremeyen firma olduğunu belirterek, uluslararası ihale süreci tamamlanana kadar ara alımlarla ülkenin elektrik ihtiyacının
Başbakan Üstel: Elektrik kesintilerinin baş müsebbibi, yakıt ihalesini üstlenen ancak taahhütleri yerine getiremeyen firmadır

 kesintisiz sağlanacağını vurguladı. 

 Üstel, “Dün yaşanan yoğun elektrik kesintilerinin ardından bugün daha kısa periyodlu elektrik kesintileri yaşayarak bugün akşam itibariyle de rutin enerji dağıtımı devam edecek, hayat normale dönecektir” dedi.

Başbakan Üstel bu sabah yaptığı yazılı açıklamada, yaşanan elektrik kesintilerin tüm ülkede ciddi sorunlar ve haklı tepkilere neden olduğuna işaret ederek, bu çağda böylesi bir sorun nedeniyle halkın, işletmelerin, kurumların elektriksiz kalmasının izahının doğru bir şekilde yapılması gerektiğini belirtti.

-“Firmadan tazmin edilme yoluna gidilecektir”

Üstel, “Yaşanan elektrik kesintilerinin baş müsebbibi yakıt alımı ihalesini üstlenen Sideral Denizcilik adlı firmadır. Söz konusu firma, üstlendiği taahhütleri yerine getiremediği ve kurumun zaman kaybına zemin verdiği için Kıb-Tek maddi-manevi zarara uğramış ve bunun da yansımaları son birkaç gündür yaşanan elektrik kesintileri olarak tezahür etmiştir” dedi.

“Hiçbir şekilde kabul edilebilir olmayan, haklı bir mazerete dahi dayanmayan bu sorumsuzluk örneğiyle ilgili Kıb-Tek, Sideral adlı şirkete karşı gerekli yasal işlemleri sonuna kadar ısrarcı bir şekilde sürdürecek, uğranılan zararların tümü söz konusu firmadan tazmin edilme yoluna gidilecektir” diyen Üstel, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ve hükümetinin bu konudaki kararlılığını vurguladı.

-“Bakanlar kurulu olarak uluslararası ihaleye çıkma kararı üretildi”

Başbakan Üstel, şöyle devam etti:

“Vatandaşlarımızı büyük zorluklara sokan elektrik kesintilerinin sebebini açıklamak ise elbette sorunu çözmeye yetmeyecektir. Bu sorun karşısında şahsım başkanlığındaki hükümetimiz ivedi kararlar üretip girişimler yapmış, Bakanlar kurulu olarak uluslararası ihaleye çıkma kararı üretilmiştir. Bu ihale süreci tamamlanana, kazanan firma belli olup ilk teslimatını yapana kadar da elektrik üretimi için gerekli olan ara alımları da düzenlemiş bulunmaktayız. İhaleyi kazanacak firma ilk teslimatını yapana kadar sağlanan ara alımlar ile ülkenin elektrik ihtiyacı kesintisiz sağlanacaktır”

-“Bu akşam itibariyle rutin enerji dağıtımı devam edecek”

Başbakan Üstel, “Halkımızın şu hususta emin olmasını istiyorum ki, dün yaşanan yoğun elektrik kesintilerinin ardından bugün daha kısa periyodlu elektrik kesintileri yaşayarak bugün akşam itibariyle de rutin enerji dağıtımı devam edecek, hayat normale dönecektir” dedi.

Üstel, şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türk halkını temin ederim ki bir şirketin başarısızlığı ve sorumsuzluğu nedeniyle halkımızın elektriksiz kalmasının hesabı hukuki platformda tüm kararlılıkla sorulacak, bu konu gündemimizin en üst sıralarında yer alacak ve takibi bizatihi şahsım tarafından yapılacaktır. Yaşanan sorun nedeniyle tüm halkımızın tepkilerini sahiplendiğimizi ve elektrik kesintilerinin sorumluları hakkında gerekenin yapılacağını bir kez daha duyurmak ister, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir daha böylesi bir sorun yaşanmamasını temenni ederim”

 

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