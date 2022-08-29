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Başbakan Üstel: Elektrik Kurumu’nun artık bir yasası olması lazım

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Başbakan Ünal Üstel bu sabah BRT’de ‘Manşet+’ programına konuk oldu.
Başbakan Üstel: Elektrik Kurumu’nun artık bir yasası olması lazım

Baykan Gürses Özdağ’ın hazırlayıp sunduğu programa katılan Başbakan Üstel, KIB-TEK’le ilgili açıklamalarda bulundu

Başbakan Üstel Kıb-Tek’te yapısal sorunların bulunduğunu bu sıkıntıları çözmek için dört elle çalıştıklarını kaydetti. Başbakan  Türkiye’den üst düzey bir ekip geldiğini ve Teknecik Elektrik Santralini incelediklerini aktardı.

“Elektrik Kurumu’nun artık bir yasası olması lazım.” Diyen Başbakan Üstel yasal düzenleme ile kurumun yeniden dizayn edilmesi gerektiğini kaydetti.

YAKIT İHALESİ

Yakıt ihalesiyle ilgili açıklamada bulunan Başbakan Ünal Üstel ihale yasası nedeniyle düşük rakam veren şirketin elendiğini İhale Komisyonu’nun pazarlık usulü yapılmasını teklif ettiğini açıkladı.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Başbakan Üstel Gönyeli’de 17 saat elektrik kesintisi olduğuna dikkat çekerek bölgede altyapı eksikliği olduğunu ve sorunun bundan kaynaklandığını vurguladı. Aynı problemin Lefkoşa Yenikent ve İskele’de de olduğunu belirten Başbakan, 2023 yazında vatandaşın rahat etmesi için alt yapı eksikliklerinin giderileceğini vurguladı.  

“GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYIZ”

Elektrik kurumunda bir takım spekülasyonlar olduğunu kaydeden Başbakan Üstel şöyle konuştu “Her türlü usulsüzlük var ise bize bildirecekler kim olursa olsun gözünün yaşına bakmayız. Hesabını sorarız”

 
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