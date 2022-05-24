Başbakan Üstel: Gelin ülkemiz için yeni bir sayfa açalım

Başbakan Ünal Üstel, UBP olarak bu zor dönemde ateşten gömleği giydiklerini ifade ederek, muhalefete hitaben “Gelin yeni sayfa açalım, birlik beraberlik içinde ülkeyi yeniden inşa edelim, hep birlikte yapalım. Bu ülke bir seçim daha kaldırmaz. İnsanlarımız bizden çalışma, icraat iş bekler. Her platformda sizinle icraat yapmaya, iş yapmaya hazırız” dedi.

Başbakan Ünal Üstel, Meclis’te konuştu. Üstel, hükümete yönelik eleştirilere cevap vermek amacıyla söz alarak, “gayrimeşru hükümet” suçlamalarını kabul etmediğini belirtti.

“Gayrimeşru hükümet” nasıl olur diye baktığını ve 1995’te, 2006-2009’da da bu tip olayların yaşandığını, ancak şu anda kurdukları hükümetin meşru olduğunu, çünkü hükümetin UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun rızası ve Cumhurbaşkanı’nın Anayasa’dan aldığı yetkiyle kendisine verdiği görevi, partinin en üst organlarından oy birliğiyle yetki alarak kurduğunu ifade eden Üstel, “Gayriliği nerede sorarım size” dedi.

Üstel, hükümetin Meclis’te de 29 oyla onay aldığını ifade ederek, “Bugün de ilk denetleme günü. Hükümete, bugün muhalefet de yardım eder. Ülke yangın yeri, ancak nelerle uğraştığımız ortada. Ekonominin dibe vurduğu bir dönemde halkımız Meclisten icraat bekler” dedi.

“Gayrimeşru hükümet” sözünü kabul etmediğini ifade eden Üstel, Sucuoğlu’nun rızası, Cumhurbaşkanı’nın Anayasa’nın veriği yetki, parti üst kurullarının oy birliği, Meclis’ten 29 oy alarak göreve başladığını kaydetti. Türkiye Cumhuriyeti’nin Covid dönemi dahil olmak üzere her dönemde KKTC’nin yanında olduğunu vurgulayan Üstel, “Ekonomi dönmüyor, esnaf sanayici hayvancı zor durumda, ülke açlık sınırına gelindi, ben bu zor dönemde bu görevi kabul ettim, ben makama doydum, makam meraklısı değilim ama halk Meclis’ten milletvekillerinden iş ister, dibe vuran ekonomi döneminde insanlarımız yasama bekler, biriken sorunları çözmemizi ister” ifadelerini kullandı.

Ülkede yıllardır istikrarlı hükümetler kurulamadığını işaret eden Üstel, UBP olarak ateşten gömleği giydiklerini, “gelin iş birliği yapalım” dediklerini, nisap düşünme zamanı olmadığını, ülkenin yangın yeri olduğunu, çarkların dönmediğini kaydederek “Gelin yeni sayfa açalım, birlik beraberlik içinde ülkeyi yeniden inşa edelim, hep birlikte yapalım. Bu ülke bir seçim daha kaldırmaz. İnsanlarımız bizden çalışma, icraat iş bekler. Her platformda sizinle icraat yapmaya iş yapmaya hazırız” dedi.

-“Meclis’i gerekirse olağanüstü toplantıya çağıracağız”

Belediyeler Reformun arkasında olduklarını da ifade eden Üstel, “Gelin birlik beraberlik içinde reformlar yapalım, ülkemizi kendi ayakları üzerinde durduralım, insanımızın önünü açalım. Biz kararlıyız, bugün bu çalışmalara başladık, Meclisimizi de gerekirse olağanüstü toplantılara çağıracağız ve biriken yasaları geçireceğiz” diye konuştu.

Mali protokol üzerine de eleştiriler yapıldığını ama hep eleştiri yönüne bakıldığını ifade eden Üstel, halka yanlış bilgiler de verildiğini, ancak protokol içinde sağlık, karayolları altyapısına yönelik iyileştirmeler de olduğunu, bunların da söylenmesi gerektiğini kaydetti.

Kamu Reformu, Hal Yasası gibi önemli yasaların yıllardır Meclis’te olduğunu ancak geçirilemediğini ifade eden üstel, “Bıçak kemiğe dayandı” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti ile asrın projesi, bölünmüş yolların yapıldığını ifade eden Üstel, Sucuoğlu’nun imzaladığı protokole de aynı şekilde devam edeceklerini ancak önerilere de açık olduklarını söyledi.

Reformları, icraatları yapacaklarını, ülke insanının daha güzel rahat yaşaması için hükümet olarak çalışmalara devam edeceklerini söyleyen Üstel, komiteleri yazda da çalıştıracaklarını, çalışmaları Meclis’e taşıyacaklarını, çünkü ülkenin, insanların bekleyecek bir dakikası olmadığını, iş birliği içinde hayati yasaları yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

Ünal Üstel, ilk yapacaklarının Belediyeler Reformu olduğunu ve bu konuda ortak komiteleri kurmaya hazır olduklarını ifade etti.