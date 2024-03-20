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Başbakan Üstel: Görevim Politika Yapmak Değil, Sorunların Çözümünü Sağlamaktır

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Başbakan Ünal Üstel, yüksek öğretim sektöründe yaşanan gelişmelerle ilgili açıklama yaptı...
Başbakan Üstel: Görevim Politika Yapmak Değil, Sorunların Çözümünü Sağlamaktır

Başbakan Ünal Üstel’in açıklaması aynen şöyle:

“Bir üniversite odaklı görünse de, yüksek öğretim dünyamız, meşru olmayan diploma elde edişiyle ilgili gelişmelerden olumsuz etkilenmektedir.

Yaşananların kökleri, geçmişi bizim hükümet dönemimizin öncesine, gerilere uzansa da, hükümet sorumluluğuyla, birilerini suçlamayı tercih etmiyoruz.

KKTC’nin başbakanıyım ve görevim, sorunlar üzerinden politika yapmak değil, sorunların çözümünü sağlamaktır.

 

Yüksek öğretim için lokomotif sektör, denildi, ancak, bu lokomotifin yoluna sağlıklı devam etmesi için yapılması gerekenler yıllarca ihmal edildi.

Hızla büyüyen üniversite dünyamızda denetim yaşamsal önem taşıyor. Buna rağmen, uygulamada denetim, ihmalin de gerisinde kaldı.

 Yüksek Öğretim Planlama, Denetim, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu YÖDAK’ın yasal yükümlülüklerini insan kaynağı ve bilişim, teknolojik alt yapı yetersizliği nedeniyle yapamadığını ilgi duyan herkes gördü.  Ancak uzun yıllardır  yetersizliği giderici adımlar atılmadı.

Bilginin en önemli  kaynaklarından biri olan üniversitelerimizde, en temel bilgilere ulaşımda sorun olduğunu, yaşayarak gördük.

Üniversitelerimizde öğrencilerle ilgili, doğruluğu tartışılmaz bilgiye ulaşmamız gerekir.

Yine diplomaları, kaynağı olan ders bilgileriyle bilmek koşuldur.

Başbakan olarak, hızla sonuç alıcı adımların atılması için, hareket halinde olunması için, bakan arkadaşlarım ve bürokratlarımızla çalışıyoruz.

Gün konuşma değil, kalıcı, sistem özellikli çare üretme günüdür.

Suçlular, her kim olursa olsun, yasal süreç kapsamında gereken yapılacaktır. Kişilerin hataları, kurumsal yapılarımıza mal edilemez. Kişiler nedeniyle kurumsal yapılarımız yıpratılamaz.

Polis örgütümüze olan güvenim, kişisel hatalardan dolayı sarsılamaz.

Yargı sistemimize de eksiksiz güveniyoruz. Onlar işlerini yapacak, biz de sistem kurarak geleceğe sorunsuz ve sağlıklı yürünmesini sağlayacağız.

Bu çerçevede ilk etapta, olanak yetersizliği olan  YÖDAK’a diplomaları inceleme ve takip için, Anavatan Türkiye’nin en önemli kurumsal yapılarından olan Yükseköğretim Kurulu YÖK’ten teknik destek talep ettik.

Konularımıza her zaman, çözüm üretme yönünde ilgi gösteren Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz’ın duyarlılığı sonucu talebimiz, gecikmesiz olumlu karşılanmıştır.

Hızlı bir şekilde YÖK’ün teknik desteğiyle, KKTC’de gerekli alt yapı kurulacak. Yaklaşık bir ay sonra üniversitelerimiz, beş yıl geriden günümüze kadar  tüm diploma verilerini, eksiksiz, denetlenebilir içerikle sisteme kaydedecektir.

Devamında kademeli olarak daha gerilere yönelik diploma bilgileri ortak sisteme konulacaktır.

Kötümser, karamsar olmaya hiç gerek yoktur. Anayasal düzenimiz ve adalet alt yapımız, güvenilirdir, yol göstericidir.”

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