Başbakan Üstel, Hatay'daki konteyner kentte çocuklarla bir araya geldi

Deprem bölgesinde incelemelerini sürdüren Başbakan Ünal Üstel, Hatay’da kurulan konteyner kenti ziyaret etti.
Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, Üstel söz konusu konteyner kentte eğitimlerine devam eden çocuklarla bir araya geldi.
Deprem bölgesinde incelemelerini sürdüren Başbakan Ünal Üstel, Hatay’da kurulan konteyner kenti ziyaret etti.
Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, Üstel söz konusu konteyner kentte eğitimlerine devam eden çocuklarla bir araya geldi.
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