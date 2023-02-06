  • BIST 4.857,05
  • Altın 1132.356
  • Dolar 18.826
  • Euro 20.2494
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKADünya Sağlık Örgütü’nden Covid-19 uyarısı

Başbakan Üstel: Hiçbir duyuma kulak vermeyin, bizden haberler bekleyin

» »
Başbakan Ünal Üstel, deprem bölgesi Adıyaman’da bulunan okul kafilelerinin akıbetiyle ilgili duyumlara itibar edilmemesini, doğru haberlerin kendileri tarafından paylaşılacağını söyledi.
Başbakan Üstel: Hiçbir duyuma kulak vermeyin, bizden haberler bekleyin

Başbakan Ünal Üstel, deprem bölgesi Adıyaman’da bulunan okul kafilelerinin akıbetiyle ilgili duyumlara itibar edilmemesini, doğru haberlerin kendileri tarafından paylaşılacağını söyledi.

Başbakan Ünal Üstel, kurtarma ekipleri ile öğrenci yakınlarını Adıyaman’a taşıyacak uçağın hareketinden önce Ercan Havalimanı’nda açıklama yaptı.

Üstel, Kahramanmaraş’taki okul takımlarındaki öğretmen ve öğrencilerin emin ellerde olduğunu ancak Adıyaman’daki öğrenciler hakkında ise “Henüz öğrencilerimizden çok sağlıklı bilgi alamadık” dedi.

Üstel, KKTC Gaziantep Başkonsolosu ve Eğitim Bakanlığı Müşaviri’nin Adıyaman’da öğrencilerin konakladığı bölgeye gittiğini ifade etti.

Adıyaman’dan kafilelerle ilgili enkazdan çıkarılanlar olduğu yönde duyumların sorulması üzerine Üstel, “Hiçbir duyuma kulak vermeyin, bizden haberler bekleyin. Biz sağlıklı bilgilerle size ulaşmak istiyoruz. Doğrudur, öyle bilgiler bize da geldi. Henüz daha teyit edemedik” dedi.

Deprem bölgesinde iletişim kanallarının çöktüğü konusunda da Üstel, iletişimde sıkıntı yaşandığının doğru olduğunu ancak internet iletişim kanalı WhatsApp ve asker üzerinden iletişim sağladıklarını ifade etti.

-Kahramanmaraş’taki kafilenin yarın getirilmesi hedefleniyor

Üstel, Kahramanmaraştaki kafilelerin Ankara’ya, ardından da KKTC‘ye getirilmesi için çalışma başlattıklarını, bunun yarın gerçekleşmesini beklediğini söyledi.

Arama kurtarma çalışmaları için sabah 8 araç ve 30 kişilik kurtarma ekibinin yola çıktığını, şimdi de kiralanan bir uçakla kurtarma ve sağlık ekiplerinin Adıyaman’a gideceğini belirten Üstel, Adıyaman’daki çocukların ailelerinden de temsilcilerin aynı uçakta olacağını söyledi.

Başbakan Üstel, Adıyaman’da ulaşım ve konaklamada büyük sıkıntılar yaşanmakta olduğunu belirtti.

Üstel, hükümetin her imkanını seferber etmeye hazır olduğunu da vurguladı.

Temennisinin ölü sayısının artmaması olduğunu da kaydeden Başbakan Ünal Üstel, rahmet ve acil şifa dileklerinde bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 4 eğitim Sendikasından Ortak açıklama: Kıbrıslı Türk eğitimciler yastadır06 Şubat 2023 Pazartesi 14:05
  • Kıbrıs yine sallandı, yine deprem oldu!06 Şubat 2023 Pazartesi 13:36
  • GMTMK Öğrencilerinin aileleri Adıyaman'a götürülüyor06 Şubat 2023 Pazartesi 12:58
  • Üstel: Adıyman'daki GMTMK Yıldız Voleybol Kafilelerine halen ulaşılamadı!06 Şubat 2023 Pazartesi 12:53
  • DAÜ-SEN: Türkiye'nin Acısı Bizim Acımızdır!06 Şubat 2023 Pazartesi 12:45
  • Gazimağusa'da 43 yaşındaki kadın aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti06 Şubat 2023 Pazartesi 12:39
  • Erhan Arıklı: “Deprem felaketi bizleri derinden üzmüştür”06 Şubat 2023 Pazartesi 12:21
  • KKTC'den Adıyaman'a özel uçak kaldırıyor, her aileden bir kişi gidecek06 Şubat 2023 Pazartesi 12:10
  • Yerbilim Mühendisleri Odası Başkanı Oğuz Vadilili Değirmenlik fayı, Ovgos fayı hareketlenebilir06 Şubat 2023 Pazartesi 11:26
  • Kandilli'den Akdeniz bölgesi için tsunami uyarısı06 Şubat 2023 Pazartesi 11:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti