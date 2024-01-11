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Başbakan Üstel: Huzur ve güven içerisinde yaşıyorsak, anavatanımız sayesindedir

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Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Ercan Havalimanı’nda düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
Başbakan Üstel: Huzur ve güven içerisinde yaşıyorsak, anavatanımız sayesindedir

Bugün Dr. Suat Günsel Camisi’nin açılışını yapacaklarını kaydeden Üstel, caminin Kıbrıs Türklerinin adaya kazandırdığı en büyük eserlerden biri olma özelliğini taşıdığını söyledi.

Üstel, Kıbrıs Türklerinin en zor günlerde bile bayrağını ve Kur’an-ı Kerim-i yataklarının başından hiç ayırmadığını, hiçbir tehdit ve şantaja boyun eğmediğini, bayrağından, inançlarından ve milletinden asla vazgeçmediğini belirterek, “Bizler, bu topraklarda tarihin her döneminde değerlerimizin ve inançlarımızın yılmaz bekçileri olduk. Kıbrıs Türkü azim ve kararlılıkla bu mücadeleyi vermemiş olsaydı bugün bu topraklarda değerlerimizi korumamız söz konusu olamayacaktı. Dün olduğu gibi yarın da Kıbrıs Türk halkı olarak bu değerlere sonuna kadar sahip çıkmaya ve onları bu topraklarda ilelebet yaşatmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Gazze halkına desteğini vurgulayan Üstel, “Bugün yanı başımızda zulme uğrayan Filistin halkı, o dönemlerde bizim verdiğimiz mücadeleyi veriyor. Allah onların yardımcısı olsun. Bilinmelidir ki acılarını yüreğimizde hissettiğimiz tüm Filistin halkının yanındayız.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’den KKTC‘ye üst düzey ziyaretlerin her zaman önemli olduğunu ve kendilerine güç verdiğinin altını çizen Üstel, bu ziyaretin de son derece önemli olduğunu vurguladı.

Üstel, “Biz, bugün tarihi kanla yazılan bu coğrafyada huzur ve güven içerisinde yaşıyorsak, bayraklarımızın gölgesinde, minarelerimizde susmayan ezan sesleriyle yaşıyorsak bu ana vatanımız sayesindedir. Türkiye sayesindedir. Ana vatanımızdan, milletimizden Allah razı olsun.” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın ziyaretinin yalnızca açılışla sınırlı kalmayacağına dikkati çeken Üstel, yeni Türkiye Yüzyılı’nın en büyük projesi olacak elektrik projesini de ele alacaklarını söyledi.

Üstel, Yılmaz ile ayrıca 2024’te sağlıktan eğitime, tarımdan ulaştırmaya, turizmden enerjiye, gençlerden kadınlara ve sanayiden iş dünyasına KKTC‘yi kalkındıracak tüm projeleri de ele alacakları görüşmeler yapacaklarını dile getirdi.

Halihazırda devam eden projeleri de inceleme fırsatı bulacaklarını kaydeden Üstel, bunların yanı sıra Yılmaz ile Mesarya bölgesine ziyaret gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.

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