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Başbakan Üstel ile CTP Genel Başkanı Erhürman görüşüyor

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Başbakan Üstel ile CTP Genel Başkanı Erhürman görüşüyor
Başbakan Üstel ile CTP Genel Başkanı Erhürman görüşüyor

Meclis’ten edinilen bilgiye göre, Başbakan Ünal Üstel ile Ana Muhalefet CTP Başkanı Tufan Erhürman’ın görüşmesi devam ediyor.

Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı" gündemiyle olağanüstü toplanan Meclis Genel Kurulu’na CTP Başkanı Tufan Erhürman’ın oturuma ara verilip konunun yeniden değerlendirilmesini istemesi üzerine 15 dakika ara verilmişti.

Öte yandan, tasarıya karşı çıkan belediyelerde örgütlü sendikalar Meclis önünde eylemlerine devam ediyor.

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