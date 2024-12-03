Başbakan Üstel: İsias Otel davasında adalet yerini bulana kadar mücadelemiz sürecek

Başbakan Ünal Üstel, İsias Otel davasının 5. duruşması öncesinde yaptığı açıklamada, adalet arayışından asla vazgeçmeyeceklerini ve bu acının bir daha yaşanmaması için kararlı olduklarını vurguladı, "Halkımızın haklarını sonuna kadar savunacağız" dedi.

Başbakan Ünal Üstel, İsias Otel davasının 5. duruşması öncesinde bir açıklama yaparak, bu acının hiçbir zaman dinmeyeceğini ve davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirtti.

Üstel, şunları söyledi:

"Bir başbakan olarak değil, bir baba olarak burada bulunuyorum. Halkımızı bir bütünlük içinde temsil etmeye kararlıyız. Türkiye Cumhuriyeti’nin adaletine güvenimiz sonsuzdur. Ancak burada halkımızın hak ve hukukunu savunmak için bulunuyoruz. Evlatlarımıza mezar olan İsias Otel gibi diğer yapıların olmaması için hep birlikte mücadele edeceğiz ve etmeye devam edeceğiz.

Bu oteli inşa ederken suç işleyenlerin adalet önünde hak ettikleri cezayı alana kadar davalarımızdan vazgeçmeyeceğiz. İnancımız odur ki bu dava en iyi şekilde sonuçlanacak."

Başbakan Üstel, adalet arayışında kararlılık mesajı verirken, yaşanan acıların tekrar etmemesi için gerekli tüm adımların atılacağını ifade etti.