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Başbakan Üstel, İstanbul’da göz operasyonu geçirdi

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Başbakan Ünal Üstel, İstanbul’da gözde kornea yırtılması nedeniyle başarılı bir operasyon geçirdi.
Başbakan Üstel, İstanbul’da göz operasyonu geçirdi

Başbakan Ünal Üstel, gözde kornea yırtılması nedeniyle İstanbul’da bir operasyon geçirdi, Üstel’e kornea yırtığına koruyucu zar nakli yapıldı.

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirinin Başbakanlık’tan edindiği bilgiye göre, gözde kornea yırtılması nedeniyle İstanbul’da başarılı bir operasyon geçiren ve zar nakli yapılan Başbakan Ünal Üstel’e bundan sonraki süreçte tıbbi tedavi uygulanacak.

Başbakan Ünal Üstel’in Cuma günü yurda dönmesi bekleniyor.

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