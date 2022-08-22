Başbakan Üstel, Karaağaç, Esentepe ve Bahçeli köylerini ziyaret etti

Köy kahvelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Başbakan Üstel, sorunları dinledi ve yerinden incelemelerde bulundu.

Bölgedeki yol sorunlarını yerinde inceleyen Üstel, Esentepe bölgesinin daha ileriye gitmesi için adımlar atıldığını kaydederek, sahil şeridinin şekillenmesi ve bölgedeki diğer turizm çalışmalarının altyapılarıyla birlikte yapıldığını vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan protokol çerçevesinde yapılan yol çalışmalarının 2023 sonuna kadar süreceğini ve yollardaki gerekli iyileştirmelerin de bu kapsamda yapılacağını ifade eden Üstel, sorunlara daha hızlı çözüm getirmek ve yerinden incelemek için bölgeyi ziyaret ettiğini söyledi.