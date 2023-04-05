Başbakan Üstel, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’ni kabul etti

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kabulde konuşan Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’ne yaptıkları bağıştan dolayı teşekkür ederek, yapılan bağışın ihtiyaç duyulan noktalara ulaştırılacağını belirtti.

“Deprem felaketi süresince devletimiz tüm imkanlarıyla elinden gelen çabayı ortaya koymuştur” diyen Üstel, nüfusa oranla Türkiye’ye en çok yardım gönderen ülkelerden birinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olduğunu vurguladı. Üstel, “Bu bizim kardeşlik hukukumuzun ne kadar güçlü olduğunun en somut göstergesidir. Türkiye’mizin acıları, bizim de acılarımızdır” diye konuştu.

Yardımların hala sürdüğünü belirten Başbakan Ünal Üstel, aynı zamanda ülkenin depreme hazır hale getirilmesi çalışmalarına katkı koymak için geçirilen yasa ile gönüllülük esasına dayalı toplanılacak kaynağın da halkın en çok ihtiyaç duyduğu yerlerde değerlendireceğini ifade etti.

Başbakan Ünal Üstel konuşmasına şöyle devam etti:

“Bugün bizleri ziyarete gelen Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği üyelerine çok özel bir öneri sunduk. Çalışanlarımızdan kesilecek maaşları çok büyük bir ihtimalle bu derneğimizle istişareli bir şekilde Mağusa’da yapılacak Şampiyon Melekler Okulu için değerlendireceğiz. Bu süreçler toplumsal dayanışmanın ve toplumsal birliğin ön plana çıktığı süreçlerdir. Bu süreçler bir olmamızı, birlik olmamızı gerektiren süreçlerdir. Bu vesile ile bir kez daha Kıbrıs Türk TMT Mücahitler Derneği’ne Asrın Deprem Felaketinde Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nde ihtiyaç duyan kardeşlerimize, onların yaralarının sarılmasına yönelik kullanılmak üzere yapmış oldukları bağıştan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Hiç kuşkunuz olmasın, yapmış olduğunuz tüm yardımlar olması gerektiği ve ihtiyaç duyulan noktalara ulaştırılmaktadır ve ulaştırılacaktır.”

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar ise konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti’nde meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Bayar, “Yaşanan bu felaketten dolayı dernek olarak tüm üyelerden gönüllülük esasına dayalı şekilde mağdur olan insanlar için bir nebze yardım yapma amaçlı bağış kampanyası düzenledik. Bu kapsamda toplanan yardım paralarını Başbakanlık bünyesinde açılan bağış hesabına yatırmış durumdayız. Umuyoruz bu yardım, ihtiyacı olan ailelerin bir nebze de olsa yaralarının sarılmasına katkı sağlar. Sayın Başbakan’a bizleri kabul ettiği için teşekkür ediyor, tüm halkımıza saygılarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.