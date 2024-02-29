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Başbakan Üstel: KKTC- Azerbaycan İlişkileri Hızla Gelişiyor

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Yeni Azerbaycan Partisi Başkan Yardımcısı Tahir Bugadov Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde...
Başbakan Üstel: KKTC- Azerbaycan İlişkileri Hızla Gelişiyor

Yeni Azerbaycan Partisi Başkan Yardımcısı Tahir Bugadov, Milletvekili Ramil Hassan ve Azernaycanlı bir grup Yatırımcı İş İnsanı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldi.

Tahir Bugadov ve heyetini  Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu ve Başbakanlık Özel Kalem Müdürü İlgen Bağcıer karşıladı.

Başbakan Ünal Üstel ile geçtiğimiz hafta Azerbaycan'da gerçekleştirilen  toplantılarda ele alınan konuları bu kez KKTC'de gözden geçirmek  ve yatırım alanlarını yerinde görmek için adamızda bulunan Tahir Bugadov ve heyeti, bir günlük çalışma ziyaretinin ardından, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti heyeti ile birlikte Diplomasi Formu'na katılmak üzere Antalya'ya geçecek.

Ziyaret süresince Azerbaycan heyetinin KKTC'li iş insanları ile bir araya gelerek, özellikle eğitim, turizm, tarım ve inşaat sektörlerindeki yatırım fırsatları hakkında detaylı bilgiler alacak.

 

Konuya ilişkin kısa bir açıklamada bulunan Başbakan Ünal Üstel, "KKTC'nin TDT üyeliği ve ardından geçtiğimiz yıl partilerimiz arası imzalanan işbirliği protokolünden sonra KKTC-Azerbaycan ilişkileri çok ciddi ve hızlı bir gelişme gösteriyor.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta Yeni Azerbaycan Partisi Başkan Yardımcısı Tahir Bugadov'un daveti üzerine Azerbaycan'a gitmiştim. Burada çok verimli çalışma toplantıları gerçekleştirmiş ve bu çalışmaların bir bölümünü de KKTC'de sürdürme karar vermiştik.

Şimdi kendilerini ülkemizde ağırlıyoruz. Sayın Bugadov'un heyetinde milletvekilleri ve iş insanları da bulunuyor. Yaptığımız çalışmaları gözden geçireceğiz, yatırımcı iş insanlarını yerel iş insanlarımızla buluşturacağız. Bu ve benzeri temaslar artarak sürecek. KKTC-Azerbaycan dış ticaret hacmini çok kısa bir sürede katlayarak yükselteceğiz. Eğitim, turizm, tarım ve inşaat sektörlerinde ciddi yatırım fırsatları var. Bunları değerlendireceğiz. Tek millet 3 devlet sözünü lafta bırakmamaya, ilişkilerimizi, karşılıklı sevgi kardeşlik ve güvene dayalı şekilde geliştirmekte kararlıyız" ifadelerini kullandı.

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