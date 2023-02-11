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Başbakan Üstel: KKTC'ye kaçamaya çalışanlara tedbir!

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Başbakan Üstel: KKTC'ye kaçamaya çalışanlara tedbir!
Başbakan Üstel: KKTC'ye kaçamaya çalışanlara tedbir!

Başbakan Ünal Üstel Türkiye'de yaptıkları kaçak yapılarla insanların yaşamlarını kaybetmesine neden olan ve adaletten kurtulmak için ülkemize kaçan veya kaçmaya çalışacak kişilere karşı her tür önlemi aldıklarını açıkladı. Başbakan Ünal Üstel; Malzemesinden çalarak yaptıkları binalar bir enkaza dönüşüp insanlarımıza mezar olan ve adaletten kurtulmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne kaçan veya kaçmaya çalışacak kişilerle ilgili, Türkiye Cumhuriyeti makamları ile istişare içerisinde, gerekli tüm tedbirleri aldıklarını, İçişleri Bakanlığı’nın konuya ilişkin harekete geçtiğini ve Başbakanlık olarak gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi.

Başbakan Ünal Üstel açıklamasına şöyle devam etti: "İnsanların canına kast etmiş hiç bir kişinin adaletten kaçmasına izin vermeyeceğiz. Halkımız müsterih olsun, hükümetimiz toplumsal tüm hassasiyetlere duyarlılığını sürdürmektedir ve sürdürecektir" dedi.

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