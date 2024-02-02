Başbakan Üstel: KKTC’yi daha ileriye taşıyacağız

Başbakan Ünal Üstel’e kabulde Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu da eşlik etti.

Üstel kabulde yaptığı konuşmada; “KKTC’de kuru baklagil üretiminin geliştirilmesi adına yapılan girişim ve projeler, Kırsal Kalkınma Kadın Kooperatifi tarafından TİKA destekleri ile kurulan meyve-sebze kurutma tesisinin hayata geçmesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Türkiye’ye ilk kez yerli nohut ihracatının yapılmaya başlanması hem ülke ekonomisi hem de ticaret faaliyetler adına oldukça önemli gelişmelerdir. TİKA’ya ülkemize büyük katkı sağlayan böylesi güzel projeleri hayata geçirdikleri ve işbirlikleri için gönülden teşekkür ederiz. TİKA’nın KKTC’de aktif olması bizler için çok önemlidir. Pandemi döneminde üretimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Bu gerçeğin bilinciyle hükümetimiz üreten tüm kesimlerimize, tarımcımıza, hayvancımıza ve çiftçilerimize destek olmak için tüm imkanları seferber etti. Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile büyük projelere imza atmaya devam ederken, TİKA’yı da ülkemizde daha sık görmek istiyoruz. Her şey KKTC’nin daha ileriye ve güçlü bir geleceğe taşınması içindir. Hükümet olarak yürütülen ortak çalışmalara destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

TİKA Başkanı Serkan Kayalar ise yaptığı konuşmada TİKA’nın çalışmaları hakkında bilgi vererek; “ KKTC’de ihracata ve çiftçimize destek olacak önemli projelere imza attık. TİKA olarak KKTC’deki projelerimizin sayısını artırma hedefindeyiz. KKTC’yi dünyaya tanıtma adına çalışmalar da yapacağız” ifadelerini kullandı.