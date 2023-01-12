Başbakan Üstel, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ı andı: “Halkına yol gösteren büyük bir dava adamı”

Başbakan Ünal Üstel, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı, 11. ölüm yıl dönümünde andı.

Üstel yayımladığı anma mesajında, “Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak halkına önderlik etmiş büyük devlet adamı Kurucu Cumhurbaşkanımız Sayın Rauf Raif Denktaş’ı vefatının 11. yıl dönümü nedeniyle saygı ve rahmetle anıyoruz” dedi.

Kıbrıs Türk halkının mücadele tarihiyle özdeşleşen Rauf Raif Denktaş’ın, milli mücadele yıllarından başlayarak, yaşanan tüm zorluklarda Kıbrıs Türk halkı için ömrü yettiği sürece hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, hukukçu kimliğiyle halkına yol gösteren büyük bir dava adamı ve siyasi lider olduğuna vurgu yapan Üstel, mesajında şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türk halkının, uzun yıllar boyunca verdiği varoluş mücadelesinden devlet olgusuna kavuşması sürecinde Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarını en iyi şekilde gözetmiş, halka fikirleri, idealleri ve bir dava adamı olarak kararlı duruşuyla öncülük etmiştir. Ülkemizin, hukukun üstünlüğüne dayalı bir devlet yapısına, halkımızın hak ettiği daha refah, özgür ve demokratik şartlarda bir yaşama kavuşmasında çok değerli katkılarda bulunmuştur. Kendisini Kıbrıs davasına adamış bir devlet adamı olarak Denktaş’ın, geçmişteki acı ve karanlık günlerden bugünlere nasıl gelindiğiyle ilgili aktardıkları daima hatırlanacak ve geride bıraktığı eserler genç nesillere bir miras olarak aktarılacaktır. Rauf Raif Denktaş, tüm lider özelliklerinin yanı sıra kalbi vatan sevgisiyle dolu çok iyi bir insan ve Kıbrıs Türk halkının önemli bir değeriydi. O’nun verdiği hizmetler ve bu topluma kazandırdıkları asla unutulmayacaktır.

Bu anlamlı gün vesilesiyle, Kıbrıs Türk halkı olarak böyle bir lidere sahip olmanın gururuyla Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı ölümünün 11. yılında saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.”