Başbakan Üstel, Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği'ni kabul etti

Başbakan Ünal Üstel, Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği başkanı Şeniz Ertarkan Berkin ve yönetim kurulunu kabul etti.

Başbakan Ünal Üstel, Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği başkanı Şeniz Ertarkan Berkin ve yönetim kurulunu kabul etti.

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, Başbakanlıkta gerçekleştirilen kabulde, Başbakan Üstel derneğin çalışmaları, bağış ve yardımlarla ilgili bilgi aldı.

Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği’nin yaptığı çalışmaları yakından takip ettiğini belirten Başbakan Üstel, dernek başkanı Şeniz Berkin ve yönetim kurulunun yapmış olduğu çalışmaları kutladı.

Başbakan Üstel, ihtiyaç duyulması halinde önümüzdeki süreçte Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği’nin destekçisi olmaya devam edeceğini ifade etti.