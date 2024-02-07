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Başbakan Üstel: Metehan’dan geçiş yapan insanlarımız artık sıkışıklık yaşamayacak

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Başbakan Ünal Üstel, Metehan Sınır Kapısı’nda incelemelerde bulundu. İncelemeler sırasında basına konuşan Üstel, Metehan’ı güzel bir hale getirmeye çalıştıklarını ifade ederek, “Metehan'dan geçiş yapan insanlarımız artık sıkışıklık yaşamayacak” dedi.
Başbakan Üstel: Metehan’dan geçiş yapan insanlarımız artık sıkışıklık yaşamayacak

Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer ve ekonomik örgütlerin temsilcileri Metehan Sınır Kapısı’nda incelemelerde bulunuyor.

Bölgedeki incelemeleri sırasında Metehan Sınır Kapısı’ndaki yoğunluğun önüne geçilebilmesi için izlenecek adımlar hakkında açıklama yapan Üstel, araç sayısında ve nüfus artışından dolayı kara geçiş kapılarında bazı sıkışıklıkların yaşandığını söyledi. Çağdaş bir kara geçiş kapısı yapmak için çalışmalara başlandığını ifade eden Üstel, şunları kaydeti:

“Bugün yine özel sektör ile hükümetin dayanışmasının örneğini yaşıyoruz. Yarım kalan projeleri teker teker tamamlıyoruz. Kara giriş kapılarını ekonomik örgütlerle iş birliği içinde düzenliyoruz. Araç sayımızda ve nüfusumuzda olan artıştan dolayı kara geçiş kapılarında bazı sıkışıklıklar oldu. En büyük kara geçiş kapımız Metehan'ı güzel bir hale getirmeye çalışıyoruz. Çağdaş bir kara geçiş kapısı yapmak için çalışmalar başladı. Metehan'dan geçiş yapan insanlarımız artık sıkışıklık yaşamayacak.”

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer ise buradaki konuşmasında, insanların Metehan Sınır Kapısı’nda ciddi sorunlar yaşandığını vurgulayarak, “Hep birlikte çalışılarak aşılması gereken bir bürokrasi vardı. Bürokrasi aşıldı, gerekli izinler alındı ve çalışmalar başladı. Projeyi birkaç ay içerisinde tamamlamayı düşünüyoruz” dedi.

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