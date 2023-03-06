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Başbakan Üstel: Olası bir afet karşısında ülkemizi hazır hale getirmek bizim görevimiz

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Başbakan Ünal Üstel, depreme dair mali, idari ve sosyal önlemlerin takibine ilişkin oluşturulan Ad-Hoc Komite Başkanı Özdemir Berova ve UBP'li vekil Emrah Yeşilırmak ile birlikte bir basın açıklaması yaptı.
Başbakan Üstel: Olası bir afet karşısında ülkemizi hazır hale getirmek bizim görevimiz

Başbakan Ünal Üstel, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) "Depreme Dair Mali, İdari ve Sosyal Önlemlerin Takibine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel (Ad-Hoc) Komite”den çekilmesinin ardından Komite Başkanı Özdemir Berova ve UBP'li vekil Emrah Yeşilırmak ile birlikte bir basın açıklaması yaptı.

Başbakan Ünal Üstel, kısa bir açıklama yaparak, sürece işaret etti, “Biz bütçemizden hazırladığımız gerekli desteği bu fona aktardık. Maliye Bakanlığı bu konuda çalışmaya devam ediyor… Biz kamuoyu ile tüm kalemleri tek tek paylaşacağız” diye konuştu.

Başbakan Üstel, Ad-Hoc Komite’de hazırlanan yasa önerisine ilişkin sözü Özdemir Berova ve Emrah Yeşilırmak’a bıraktı.

Komite Başkanı Berova, komite çalışmalarının yapıcı bir şekilde sürdürüldüğünü ifade ederek, iki kez sivil toplum örgütlerinin görüş ve önerilerine de başvurulduğunu aktardı.

CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Fikri Toros ve CTP'li vekil Devrim Barçın'ın çalışmalara katkı koyduğuna dikkat çeken Berova, şu açıklamayı yaptı:

“Tutanaklardan ifade ediyorum; ‘biz CTP olarak bugünden itibaren devam edecek olan çalışmalarda yerimizi alacağız, yanış gördüklerimizi düzeltilmesi için çalışmaya devam edeceğiz’ denildi. Bu doğru bir söylemdir. Yaptıkları basın açıklamasında ise farklı yönlere gittiler, bu beni üzdü.”

Berova, Türkiye’de 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlere dikkat çekerek, “Elbette tüm toplum olarak elimizi taşın altına koyacağımız bir dönem gelmiştir” dedi.

Berova, hükümetin 24 milyon TL’ye yakın bir kaynağı fona aktardığını da aktararak, Maliye Bakanlığı’nın daha ileri tasarruf tedbirleri konusunda çalışmalar yaptığını belirtti.

Öte yandan Berova, oylama esnasında CTP’li üyelerin komiteden ayrıldığı yönündeki haberleri yalanladı, “Oylamada bizimle birlikteydiler” ifadelerini kullandı.

Emrah Yeşilırmak, yasa önerisinin içeriğini, kesintileri ve ne kadar para toplanacağı ile yasaya göre denetimin nasıl olacağını açıkladı.

ÜSTEL

Başbakan Üstel, Yeşilırmak'ın konuşmasının ardından ise şu açıklamayı yaptı: 

"Komite üyelerimiz yasa önerisi hakkında detaylı bilgilendirme yaptı. Biz siyaset yapmak istemiyoruz. Bizim tek gailemiz ülkemiz ve vatandaşımızdır. Olası bir afet karşısında ülkemizi hazır hale getirmek bizim görevimizdir."

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