Başbakan Üstel: Önümüzdeki yıl gençlerimizin yılı olacak

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Lefke İlçesine ve bağlı köylerin gençlik kolları başkanlarına mazbataları takdim edilmesi için Lefke İlçe Başkanı Adil Özgey tarafından düzenlenen geceye katıldı.

Gecede UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Milletvekili Ahmet Savaşan, Lefkoşa İlçe Başkanı Mustafa Akyön, Girne İlçe Başkanı İbrahim Erbildim ve Güzelyurt İlçe Başkanı Mutlu Atasayan’da yer aldı.

Üstel, gecede bir konuşma gerçekleştirerek, 2027 yılına kadar hükümetin hayata geçirmeyi hedeflediği projeleri anlattı.

Üstel UBP’nin girdiği kurultay sürecine de değinerek, “Önümüzde bir kurultay var. Kim ne derse desin Bizim boş konuşmalarla kaybedecek vaktimiz yok. Bizim işimiz devlettir, bizim görevimiz halkımıza hizmet etmektir, bizim gaylemiz KKTC’dir.” dedi.

“Ben kim ne derse aldırmıyorum, karnım bunlara tok, çok gördüm. Halkımızda aldırmasın. Ben çok gördüm böyle heyecanlı çocukları ve maalesef yine hep birlikte görüyoruz” ifadelerini kullanan Üstel, “Yeter ki Birlik beraberliğimizi bozmayalım bir dayanışma ruhu içerisinde kurultayımıza gidelim. 21 eylülde bir şölen havasında demokrasinin güzel örneğini ülkemize bir kez daha yaşatmış olalım” şeklinde konuştu.

UBP’yi iktidardan götürmek isteyenlere de seslenen Üstel, “UBP’yi nasıl iktidardan götürürüz?, oluşan istikrarı nasıl bozabiliriz? şeklinde düşünenler var. Değerli kardeşlerim yağma yok halkım arkamda olduktan sonra ben yoluma devam edip, halkıma hizmet veremeye devam edeceğim. 2027’ye kadar durmak yok hizmete devam edeceğiz” dedi.

“İktidardayız, görevde bizim hükümetimiz var, siyasi istikrarı yakalamış durumdayız, çalışıyoruz, başarıyoruz, kararlıyız, sonuç odaklıyız, yarım bırakmıyoruz, tüm zorluklara göğüs gerecek kadar güçlüyüz, iyi düşünüyor öyle yola çıkıyoruz” diyen Üstel, “Yola çıktık mı geri adım atmıyoruz, çok söz vermiyoruz ama söz verdiğimizi de yapıyoruz. Önümüzdeki yıl gençlerimizin yılı olacak. Hükümetimiz gençlere yönelik birçok projeyi hayata geçirecek” ifadelerini kullandı.