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Başbakan Üstel: Örek’i ölümünün 24. yıl dönümünde saygı ile anıyoruz

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Başbakan Ünal Üstel Kıbrıs Türk Federe Devleti Başbakanlarından ve Ulusal Birlik Partisi eski genel başkanlarından Merhum Osman Örek’i ölümünün 24. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı.
Başbakan Üstel: Örek’i ölümünün 24. yıl dönümünde saygı ile anıyoruz

Başbakan Ünal Üstel Kıbrıs Türk Federe Devleti Başbakanlarından ve Ulusal Birlik Partisi eski genel başkanlarından Merhum Osman Örek’i ölümünün 24.  yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı. 

Yapılan açıklama şöyle:

Ülkemizin  yetiştirdiği çok değerli hukukçu, yazar ve siyasi liderlerinden biri olan, Kıbrıs Türk Federe Devleti Başbakanlarından ve Ulusal Birlik Partisi eski genel başkanlarından, Merhum Osman Örek’i ölümünün 24.  yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz.

​Hukukçu kimliğiyle Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası ve Kıbrıs Cumhuriyeti Kuruluş Anlaşmaları’nın hazırlanması sürecinde Londra Komitesi’nde Türk Toplumu Heyeti Başkanlığı görevini de yürüten, aynı zamanda kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti kabinelerinde de 3 türk bakandan biri olarak görev yapan Osman Örek, Milli mücadele yıllarında Devletimizin kuruluş çalışmalarında da aktif roller üstlenmiş ve Kıbrıs Türk siyasetinin simge isimlerinden biri haline dönüşmeyi başarmıştır.
 
Bu vesile ile Merhum Başbakanımız Sayın Osman Örek’in manevi huzurunda saygıyla eğiliyor, aramızdan ayrılışının 24. yılında saygı, özlem ve rahmetle anıyorum.

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