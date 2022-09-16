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Başbakan Üstel: Pahalılık kısmen de olsa düşecek

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Başbakan Ünal Üstel, bu sabah bir grup gazeteci ile kahvaltıda buluştu.
Başbakan Üstel: Pahalılık kısmen de olsa düşecek

Basın mensuplarıyla sohbet niteliğinde gerçekleşen toplantıda Üstel, ülkedeki pahalılıklla ilgili açıklamalarda bulundu. 

Temel gıda maddelerinin fiyatlarının aşağıya çekilmesiyle ilgili çalışmalar yapıldığını anlatan Üstel, pahalılığın kısmen de olsa hafifletileceğini kaydetti. 

Çalışmaların Katma Değer Vergileri'nin aşağıya çekilmesi üzerinde yapıldığını da dile getiren Başbakan, gelecek hafta konuyla ilgili çalışmaları bitirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

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