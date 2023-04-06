Başbakan Üstel, PDO sertifikası almaya hak kazanan hellim üreticisini ziyaret etti

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, ziyarette açıklama yapan Üstel, “Ülkemizde bulunan tüm sanayi kuruluşlarının üretim standartlarının artırılması, gıda üreten firmalarımızın gıda güvenliği sertifikalarını alması, sadece ihracatımız için değil, halkımızın kaliteli ürünlere ulaşması noktasında da son derece önemlidir. Halkımızın kaliteli ürünler kullanması, sağlıklı gıda tüketmesi, aynı zamanda ürettiğimiz kaliteli ürünlerin dünya pazarında hak ettiği değeri ve yeri bulması için yapılan çalışmaların dün olduğu gibi bugün de arkasında olacağız” dedi.

Hellim sürecine ilişkin görüşlerini de açıklayan Üstel, şöyle devam etti:

“Gerek Başbakanlık gerekse Başbakanlığa Bağlı AB Koordinasyon Merkezi olarak bu sürecin ilk başladığı günden itibaren içinde olduk. Ortaya çıkan pek çok hatalı tutumun yapmış olduğumuz çalışmalarla önüne geçtik. Süreç hala tam istediğimiz noktaya gelmiş değildir. Ama bu bir ilk adımdır; çalışmalarımız sürmektedir. İnanıyorum ki, Kıbrıs Türk halkı bu topraklarda yaşayan eşit egemen bir halk olarak bir gün gelecek sadece Avrupa değil tüm dünya pazarlarına girmeyi mutlaka başaracaktır. Kim tarafından uygulanırsa uygulansın ambargolar insani değildir, kabul edilebilir değildir, Kıbrıs Türk halkına ve üreticisine uygulanan ambargoya rağmen üreticilerimiz bu ambargoyu hak etmediklerini, yapmış oldukları bu kaliteli üretimle bir kez daha ispatlamışlardır.”

Gülgün Süt Ürünleri’ni almış olduğu sertifikadan dolayı tebrik eden Üstel, diğer tüm firmalara da sertifika alım sürecinde başarı diledi.