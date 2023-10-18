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SON DAKİKAİsrail, Gazze’de hastane vurdu: Yüzlerce ölü var

Başbakan Üstel: Saldırıyı şiddetle kınıyorum

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Başbakan Ünal Üstel, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı şiddetle kınadı.
Başbakan Üstel: Saldırıyı şiddetle kınıyorum

Başbakan Ünal Üstel, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı şiddetle kınadı.

Başbakan Üstel, “İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalayarak yüzlerce masum insanın hayatını kaybetmesine neden olan saldırıyı şiddetle kınıyorum” ifadelerini kullandı.

Üstel, “Sivil tesislerin, hastanelerin ve sivil halkın acımasızca bombalanması vicdanlara sığmamaktadır.  Saldırılarda hayatlarını kaybeden Filistinli kardeşlerimize rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum” dedi.

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