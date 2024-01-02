Başbakan Üstel Şanlıurfa'da: İsias Otel davası KKTC’de yaşayan herkesin ortak davası

İsias Otel davasının binlerce davadan sadece bir tanesi olmasına rağmen, bu davalar arasındaki en sembol davalardan biri olduğunu vurgulayan Başbakan Üstel, “Biz yüce Türk adaletine güveniyoruz. Çünkü adalet mülkün temelidir. Buradaki mülk devlettir. Adalet yoksa devlet de olamaz. Dolayısıyla adil bir yargılanmanın ardından, sorumluluğu olan herkesin kanunların öngördüğü şekilde hak ettiği cezayı alacağına inanıyorum” dedi.

Başbakan Ünal Üstel, yarın sabah İsias Hotel davasına birinci müşteki olarak katılacağı Adıyaman’a gitmek üzere bugün Kıbrıs saatiyle 19.00’da İstanbul üzerinden Şanlıurfa’ya geldi.

Üstel’i Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Şanlıurfa Büyükşehir belediye başkanı Zeynel Abidin Beyazgül karşıladı.

Başbakan Üstel, havalimanında düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat 2023’te asrın felaketinin yaşandığını ve depremde hayatını kaybeden 50 bin insan içinde KKTC’de yaşayanlar ve spor müsabakası için Adıyaman’da bulunan Şampiyon Melekler de bulunduğunu anımsattı.

“Acımız büyüktür” diyen Üstel, İsias Otel’in yarınki ilk duruşması için Adıyaman’a gideceğini, Adıyaman’a uçak olmadığı için Şanlıurfa’ya geldiğini kaydetti.

Üstel, suçluların hak ettikleri en ağır cezaları almasının, gelecekte bu suçlara yeltenenlere önemli bir ders olacağına dikkat çekerek “Bir kez daha, Adıyaman'a ve deprem felaketi yaşayan tüm illere geçmiş olsun diyor, aramızdan ayrılanları rahmetle anıyorum” dedi.

TC ve KKTC’nin et ve tırnak gibi, tek bir milletin ayrılmaz iki parçası olduğuna vurgu yapan Başbakan Üstel, “Acılarımız birdir. Kederlerimiz birdir. Dünümüz, yarınımız, geçmişimiz gibi geleceğimiz de bir olmaya devam edecektir” diye konuştu.

Başbakan Ünal Üstel, Urfa Havalimanı’nda düzenlediği basın toplantısında, 2023 yılının 6 Şubat'ında gerçekleşen asrın deprem felaketi üzerinden yaklaşık bir yıl geçtiğine işaret etti.

Başbakan Üstel, “Ancak acımız bitmedi. Milletimizin yaklaşık 50 bin ferdinin yaşamını yitirdiği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının, şampiyon meleklerimizin de içinde bulunduğu 50 bin hayat, ne acıdır ki dakikalar içinde son buldu” dedi.

KKTC olarak önemli savaşlar, önemli kayıplar yaşandığını anımsatan Başbakan Üstel, “Mağusa’nın savaşlarda yitirdiği can sayısı ile depremde yitirdiği can sayısı aynı. Herkes yaşadığımız acının büyüklüğünü buradan anlayabilir” diye konuştu.

Doğal afetlerin hayatın bir gerçeği olduğunu, doğal afetleri felakete çevirenin ise insanların yaptığı yaşamsal hatalar olduğunu vurgulayan Başbakan Ünal Üstel, “Bu ve benzeri şiddette depremler dünyanın pek çok ülkesinde az da olsa yaşanmaktadır. Ancak bizim kayıplarımıza bakarsanız, aradaki uçurum farkı görebilirsiniz. O yüzden, gündelik çıkarlara bakmadan, gerekli yasal tedbirleri tam ve eksiksiz uygulayarak, bunlara uymayanları da en ağır şekilde cezalandırarak bu acılardan kurtulabiliriz” dedi.

Kendilerinin de bu acıların gelecekte yaşanmaması için burada olduklarını ifade eden Başbakan Ünal Üstel, deprem sürecinde yaşananlara değindi.

-“Milletimizin yaşadığı bu ortak acının gerçekleştiği gün, kardeş ülkeler arasında Türkiye'ye ilk yardım gönderen iki ülkeden biri olduk”

Başbakan Üstel, Urfa’daki basın toplantısında şöyle konuştu:

“Milletimizin yaşadığı bu ortak acının gerçekleştiği gün, kardeş ülkeler arasında Türkiye'ye ilk yardım gönderen iki ülkeden biri olduk. Elimizde ne varsa. Elimizde ne kadar personel varsa. Sivil Savunmamızdan askerimize, gönüllülerimizden, ailelerimize varıncaya kadar pek çok insanımızı sadece saatler içinde Anavatan’a yolladık.

Tüm iş makinelerimizi seferber ettik. Tüm inşaatlarımızı durdurduk. Tüm belediye hizmetlerimizi durdurduk, onları da bu kadim topraklara can kurtarmaya gönderdik.

Elimizden geleni yaptık... Helal olsun.

Deprem boyunca 100'ü aşkın yardım tırını milletimize ulaştırdık.

Ardından deprem felaketinin yaralarının sarılmasına ilişkin, ekonomik örgütlerimizle birlikte bir konteyner köy kurduk. Adına da ‘Şampiyon Melekler Köyü’ dedik.”

Deprem boyunca, nüfusa oranla belki de en büyük ekipman, personel ve yardım tırı desteğini kendilerinin verdiğini ifade eden Başbakan Üstel, “Bir kez daha açıkça vurgulamak istiyorum. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Keşke elimizden daha fazlası da gelseydi. Daha fazlasını da gönderebilseydik” şeklinde konuştu.

-“Biz et ve tırnak gibi, tek bir milletin ayrılmaz iki parçasıyız”

“Biz et ve tırnak gibi, tek bir milletin ayrılmaz iki parçasıyız. Dünümüz, yarınımız, geçmişimiz, geleceğimiz hep bir olmuştur, olmaya da devam edeceğiz” diye konuşan Başbakan Ünal Üstel, “Her kötü günümüzde yanımızda duran Anavatan Türkiye’ye o günlerde değil de ne zaman destek olacaktık” dedi.

Deprem dönemi, halkımızın Kıbrıs Türk tarihinin savaş yıllarından sonra belki de en büyük acısını yaşadığını ve yaşamaya devam ettiğini dile getiren Başbakan Üstel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Acı o kadar büyük ki, hiçbir bina yıkımı olmamasına karşın koskoca kentimiz Gazimağusa ve ülkemiz hâlâ kendine gelemedi. Şampiyon meleklerimizi kaybettik. Yaşları 10-15 arasında bulunan geleceğimizi şekillendirecek evlatlarımızı kaybettik. Hocalarımızı kaybettik. Vatandaşlarımızı kaybettik. Şimdi yaşanan bu kötü olayların hukuki süreci başlıyor. İlk davaları görülüyor.”

“Bu ekip, ülke olarak bu konuya ne kadar hassasiyetle yaklaştığımızın somut bir göstergesidir”

100'e yakın bir ekiple bu davaları izlemek için Adıyaman’da bulunduklarını belirten Başbakan Üstel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Başbakan olarak ben buradayım.

Hükümetimizi temsilen 3 bakanımız yanımızda. Bu bakanlarımız aynı zamanda, deprem süresince, günlerce burada kalıp arama kurtarma çalışmalarını koordine eden bakanlarımız ve ekibimiz, ana muhalefet partisi başkanı burada.

Meclisimizin deprem konuları ile ilgili kurulan izleme komitesi ve onun çok kıymetli milletvekilli üyeleri de burada.

Başbakanlıkta deprem sürecini yöneten özel kriz ekibimiz burada. Barolar Birliğimiz burada. Yaşamlarını yitiren Şampiyon Meleklerimizin ailelerinin temsilcileri burada... Basınımız burada.

Sanıyorum bu ekip, ülke olarak bu konuya ne kadar hassasiyetle yaklaştığımızın somut bir göstergesidir.”

Başbakan Ünal Üstel, İsias Otel davasının binlerce davadan sadece bir tanesi olmasına rağmen bunlar arasındaki en sembol davalardan biri olduğunu vurgulayarak, İsias Otel davasının aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan herkesin ortak davası olduğunu söyledi.

“Biz Yüce Türk adaletine güveniyoruz”

Başbakan Ünal Üstel konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Biz Yüce Türk adaletine güveniyoruz. Çünkü adalet mülkün temelidir. Buradaki mülk devlettir. Adalet yoksa devlet de olamaz.

Dolayısıyla adil bir yargılanmanın ardından, sorumluluğu olan herkesin kanunların öngördüğü şekilde hak ettiği cezayı alacağına inanıyorum.

Biliniz ki; suçlular hak ettikleri en ağır cezalar alınca burada verilen cezalar, gelecekte bu suçlara yeltenenlere karşı da önemli bir ders olacak.”

Başbakan Ünal Üstel, kendilerine kapılarını açan Adıyaman halkına, Adıyaman Valisi, Adıyaman Belediye Başkanına, ekiplerine gösterdikleri ve ayın 6’sına kadar gösterecekleri yakın ilgiden dolayı teşekkür etti.

Başbakan Üstel konuşmasını şöyle tamamladı:

“Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, tüm devlet yetkililerine, desteklerinden dolayı sonsuz teşekkür ediyorum.

Bir kez daha, Adıyaman'a ve deprem felaketi yaşamlarını yitiren tüm insanlarımıza baş sağlığı diliyor, tüm illere geçmiş olsun diyorum. Aramızdan ayrılanları rahmetle anıyorum. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Yaraların bir an önce sarılmasını temenni ediyorum.”

Başbakan Üstel, dava sonuçlanan kadar Adıyaman’da kalacaklarını vurguladı.