Başbakan Üstel : Santrallerin bize ürettiği enerji yetmiyor!

Başbakan Ünal Üstel Meclis'te konuşuyor...
Grangı bozulan Jenaratörlerin parçasını alacak durumda değil kurum.
Üstel : Santrallerin bize ürettiği enerji yetmiyor!
Üstel yatırım yapılmadı bütün hükümette olanların kabahatleri var.
Detaylar gelecek
Başbakan Ünal Üstel Meclis'te konuşuyor...
Grangı bozulan Jenaratörlerin parçasını alacak durumda değil kurum.
Üstel : Santrallerin bize ürettiği enerji yetmiyor!
Üstel yatırım yapılmadı bütün hükümette olanların kabahatleri var.
Detaylar gelecek
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