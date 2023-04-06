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Başbakan Üstel : Santrallerin bize ürettiği enerji yetmiyor!

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Başbakan Üstel : Santrallerin bize ürettiği enerji yetmiyor!
Başbakan Üstel : Santrallerin bize ürettiği enerji yetmiyor!

Başbakan Ünal Üstel Meclis'te konuşuyor...

Grangı bozulan Jenaratörlerin parçasını alacak durumda değil kurum.

Üstel : Santrallerin bize ürettiği enerji yetmiyor!

Üstel yatırım yapılmadı bütün hükümette olanların kabahatleri var.

Detaylar gelecek

 

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