Başbakan Üstel: Sayın Erdoğan’ın tam desteği ülkemizin gücüne güç katmıştır

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretini değerlendirerek, "Tüm projelere ve yeni yatırımlara vermiş olduğu tam destek ülkemizin gücüne güç katmıştır” dedi.

Başbakan Ünal Üstel, seçilmesinin ardından ilk resmi yurt dışı ziyaretini KKTC’ye yapan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen törene katılarak, bir görüşme gerçekleştirdi.

Başbakan Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretini değerlendirerek, “Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, Sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar ile gerçekleştirdikleri basın toplantısında yaptığı konuşmada, Kıbrıs konusunda iki devletli çözüme, ülkemizde gerçekleştirdiğimiz tüm projelere ve yeni yatırımlara vermiş olduğu tam destek ülkemizin gücüne güç katmıştır” ifadelerini kullandı.

Üstel, “Sayın Erdoğan’ın konuşmasında ülkemiz adına ortaya koyduğumuz tüm vizyon ve projeler destek bulmuştur. KKTC Başbakanı olarak kendisine halkım adına bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Başbakan Üstel, açıklamasına şöyle devam etti:

“Yeni havalimanımızın 20 Temmuz’da açılacağının müjdesinin verilmesi, Türkiye’den çift yönlü kablo ile elektrik getirilmesi projesinin çok kısa bir süre içerisinde başlatılacağının teyit edilmesi, 500 yataklı yeni Lefkoşa Hastanesi'nin temelinin atılacak olması, yol projelerine, sosyal konut projelerine ve su projelerine sağlanacak destekler, Kıbrıs Türk halkının ve ülkemizin daha güzel yarınları için atılmış önemli bir adımdır.”

“TÜRKİYE’NİN DESTEĞİ İLE ÇOK DAHA BÜYÜK PROJELERE İMZA ATACAĞIMIZA İNANIYORUM”

Erdoğan ile yapmış oldukları görüşemeye de dikkat çeken Başbakan Üstel, “Sayın Erdoğan ile yapmış olduğumuz görüşmede son derece önemli konuları ele aldık. Yapıcı, sonuç odaklı ve samimi bir görüşme oldu. Türkiye ilişkileri bizler için çok önemlidir. Türkiye’nin Kıbrıs’a verdiği destek ve verdiği güç, halkımız ve devletimiz için yaşamsaldır” diye konuştu.

Üstel, “Biz bu ilişkileri karşılıklı saygı, sevgi ve güven çerçevesinde geliştirmeyi başarmış insanlarız. İlişkilerimizi daha da güçlendirerek iş birliğimizi geliştireceğimize ve Türkiye’nin güçlü desteği ile çok daha büyük projelere imza atacağımıza inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıs Türk halkına verdiği samimi destek bizleri son derece mutlu etmiştir” açıklamasını yaptı.

Öte yandan, Üstel, Erdoğan’a şahsı ile KKTC halkı adına ziyaretlerinden ve desteklerinden ötürü teşekkür etti.