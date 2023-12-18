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Başbakan Üstel: Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Yılmaz’a en içten teşekkürlerimi sunarım

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Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile yapılan görüşmenin ardından yazılı bir açıklama yaptı.
Başbakan Üstel: Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Yılmaz’a en içten teşekkürlerimi sunarım

Üstel açıklamasında şunları söyledi:

Bizlerden gelen görüşme talebi üzerine Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle,  Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar’la birlikte İstanbul’da, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz’ın  katılımıyla, bir çalışma toplantısı gerçekleştirdik.

Kıbrıs konusunda yaşanan gelişmelerin yanısıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde  hükümet olarak yürütmüş olduğumuz enerji,  sağlık,  ulaştırma ve eğitim alanlarında yapılacak yeni yatırımların ele alındığı görüşmede, hükmetin başı olarak ben de görüşlerimizi  ortaya koyma fırsatı buldum. 

Yapılan toplantıda,  iki devletli çözüm modelindeki kararlı duruşumuzun altını bir kez daha çizme fırsatı yakaladık. Görüşmelerde Türkiye Cumhuriyeti’nin  ve Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yürütmekte olduğumuz Kıbrıs politikasına  desteği de bir kez daha teyit edilmiştir.  

Öte yandan KKTC'nin kalkınması için gerekli görülen, Türkiye Cumhuriyeti’nden kablo ile elektrik gelmesi ve  enterkonnekte sisteme geçilmesi, sağlık, turizm, eğitim ve ulaştırma gibi diğer alanlarda yapılacak olan yatırımların bir an önce tamamlanması için  Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin tam ve samimi desteğini görmekten büyük bir mutluluk duyuyorum.
2024 yılında özellikle enerji alanında önemli yatırımlar bizi bekliyor. Kablo ile elektrik getirilmesi projesinin fizibilite çalışmalarının nisan veya mayıs ayında tamamlanmasının ardından başlatılacak asrın ikinci en önemli projesi ile  KKTC’nin enerji geleceğinin garanti altına alınması konusu son derece önemlidir. 
Oldukça olumlu bir havada ve sonuç  odaklı gerçekleştirilen görüşmelerin ardından,  İstanbul'dan ülkemize 2024 yılının çok daha iyi olacağına dair umudumuzu güçlendirerek döndük. 

Bu vesile ile göstermiş oldukları misafirperveklikten ve yakın ilgiden dolayı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz’a en içten teşekkürlerimi sunarım.

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