  • BIST 2.572,63
  • Altın 1023.417
  • Dolar 17.3274
  • Euro 18.3301
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAAşırı sıcaklar kalbi tehdit ediyor!

Başbakan Üstel: Sorunların çözümü için çalışmalar başlatıldı

» »
Başbakan Ünal Üstel, sağlık çalışanlarının sorunlarını bildiklerini, fedakar sağlık çalışanlarının sorunlarının çözümü yönünde çalışmaların sürdüğünü söyledi.
Başbakan Üstel: Sorunların çözümü için çalışmalar başlatıldı

Başbakan Ünal Üstel, Mustafa Taşcıoğlu başkanlığındaki Tıp-İş heyetini kabul ederek görüştü.

Görüşmede, sağlık çalışanlarının yaşadığı çeşitli sorunları ve kamu sağlık çalışanları yasasında değişiklik yapılması gerektiği görüşünüdile getirenTıp-İş Başkanı Mustafa Taşcıoğlu, “Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz, siz de bu sıkıntılı dönemde görev aldınız” diyerek Başbakan Üstel’e çalışmalarında başarı ve kolaylık diledi, kabulden dolayı teşekkür etti.

Başbakan Üstel, dile getirilen sorunları bildiklerini ve sıkıntıların aşılması için zaten çalışmaların başladığını söyledi.

Kamuda yasaların çok eski olduğunu ifade ederek, yasaların yeniden güncelleştirileceği bilgisini veren Başbakan Ünal Üstel, yasaların güncelleştirilmesi için kamuda göreve yapan hukukçulardan bir çalışma grubu oluşturulduğunu belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İskele Boğaztepe'de geceleri "rögar kapağı" endişesi21 Haziran 2022 Salı 11:25
  • Meclis'te yine nisap yok!21 Haziran 2022 Salı 11:22
  • Tatar:Bilimsel çalışmalarımızın dünyaya taşınması gurur vericidir21 Haziran 2022 Salı 11:18
  • Cumhurbaşkanı Tatar:Kıbrıs gibi barış ve huzurun arandığı bir coğrafyada Rum tarafının teröre destek vermesi büyük bir rezilliktir21 Haziran 2022 Salı 11:16
  • LTB Kızılbaş Parkı açılıyor21 Haziran 2022 Salı 10:21
  • Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu:Rumların sözde GYÖ paketiyle hedefi statükonun devamı21 Haziran 2022 Salı 10:20
  • Elektriğe okkalı zam!21 Haziran 2022 Salı 09:44
  • Girne Belediyesi, Kolan British Hospital İşbirliğinde, Kanser Tarama İndirim Fırsatı21 Haziran 2022 Salı 09:31
  • Çocuk Onkoloji Servisi’nde Mutlu Gün21 Haziran 2022 Salı 09:23
  • Öğrenci sürüş ehliyetlerinin ücretsiz uzatılması için yasa gücünde kararname çıkarıldı21 Haziran 2022 Salı 08:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti