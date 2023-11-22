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Başbakan Üstel: Spora yatırımlarımız sürecek

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Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Başkanı Necati Özsoy ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul ederek görüştü.
Başbakan Üstel: Spora yatırımlarımız sürecek

Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, Başbakan Ünal Üstel’e kabulünde spordan da sorumlu Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu eşlik etti.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel kabulde yaptığı konuşmada, sporun ülke için vazgeçilmez olduğunu söyledi.

Özellikle içinde bulunulan dönemde bir yandan sıkıntılar ile mücadele edilirken, diğer taraftan da ülke gençlerinin daha aktif spor yapmaları ve dışa açılımlarını kolaylaştırmak için hükümet olarak ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, bundan sonra da yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Spor Şurasının da spor ve sporcuların önünü açmak için yapıldığını ifade eden Başbakan Üstel, şöyle devam etti:

“Şurada ne karar alınırsa, yürürlüğe koymak için elimizden gelen gayreti yapacağız dedik, bunun da arkasındayız. Şuranın yapılması, ve özellikle Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı’nın da aramızda bulunması sporumuza yeni bir heyecan, şuraya ise ayrı bir renk kattı. Önümüzdeki günlerde Ankara’ya bir ziyaretimiz olacak ve orada da TC Gençlik ve Spor Bakanı’nı ziyaret edeceğiz.”

Ülkeye güzel bir futbol stadı ve yeni spor salonu gerektiğine işaret eden Üstel, “Atatürk Stadımızın neredeyse her tarafı SOS vermektedir. Yeni dönemde yeni projelerimiz arasına bunları da koyduk ve Türkiye Cumhuriyeti ile bunları paylaşacağız.  Bu projeleri kendi yerel bütçemizle yapmayı arzu ederdik ancak o noktada değiliz” dedi.

Bu kadar ambargolar altında, ülkede 33 federasyonun aktif çalışmasının çok önemli olduğuna dikkat çeken Üstel, "Federasyon olarak veya kişisel girişimler  ile önemli dış temaslar yapılmakta sporcularımız başarılı performanslar sergilemektedir. Biz de hükümet olarak spor alanında faaliyet gösteren tüm federasyonlarımıza elimizden gelen tüm desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.

 

Eksikleri ve ihtiyaçları müsteşarları ile tespit ederek, gerekli raporu çıkardıklarını, 2024 yılında sıkıntıların bir kısmını ortadan kaldırmış olacaklarını belirten Başbakan Üstel, 2024 yılında tüm spor federasyonlarına ve okul sporlarına ciddi bir kaynak ayrılarak, 2024’ten sonra yeni bir dönem, yeni bir sayfa açılacağını, hem sporda, hem de ekonomide yeni bir dönem yaşanacağını kaydetti.

-Cahitoğlu

Kabulde hazır bulunan spordan da sorumlu Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu da, sadece futbola değil, diğer tüm federasyonlara devlet katkısını ciddi anlamda artıracaklarını belirterek,  “Maliye ile yaptığımız görüşmede 2024 bütçesinde, proje kalemimizi artırdık. Tesisleşme adına çok ciddi yatırımlarımız olacak ve sporun tesisleşme sıkıntılarını 2024’te ciddi boyutta aşmayı hedefliyoruz” dedi.

-Özsoy

KTSYD Başkanı Necati Özsoy da, Spor Yazarları Derneği’nin KKTC ile birlikte 40.yaşını kutladığını belirterek, 1983 yılından günümüze kadar derneğe başkanlık yapmış değerli isimlerin çalışmaları ile kurumsal bir yapıya kavuştuklarını söyledi.

Özsoy, sadece ülkenin sporu ile ilgili yazarlık ve yorumculuk yanında, dernek olarak sosyal ve kültürel anlamda da projeler yaparak ülke için çalıştıklarını vurguladı.

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