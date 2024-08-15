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Başbakan Üstel: Teknecik Elektrik Santrali’nde sabotaj ihtimaline karşı bir soruşturma yapılacak

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Başbakan Ünal Üstel, elektrik kesintilerinin nedenini araştırmak ve sabotaj ihtimaliyle ilgili şüpheleri dolayısıyla Teknecik Elektrik Santrali’ne giderek kurum yetkililerinden bilgi aldı, toplantı gerçekleştirdi.
Başbakan Üstel: Teknecik Elektrik Santrali’nde sabotaj ihtimaline karşı bir soruşturma yapılacak

Üstel, polis teşkilatını göreve çağırdığını belirterek sabotaj ihtimaline karşı bir soruşturmanın başlatılmasını istediklerini belirtti.

Başbakan Ünal Üstel, bugün Teknecik Elektrik Santrali’ni ziyaret etti, yerinde incelemelerde bulundu.

Başbakan Üstel; KIB-TEK Genel Müdürü Dalman Aydın, KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa ve yönetim kurulu üyeleri, Teknecik Elektrik Santrali’nden Sorumlu Müdür Yardımcısı Naci Kurra, Girne Polis Müdürü Aziz Nizamoğlu ve Girne Cürümleri Önleme (CÖŞ) Şube Amiri Müfettiş Murat Bayram’ın da yer aldığı toplantıya katıldı.

Üstel, i̇ki günden beri devam eden elektrik kesintilerinin nedenini araştırmak ve “sabotaj” ihtimaliyle ilgili şüpheleri olmasından dolayı Teknecik Elektrik Santrali’ne giderek kurum yetkilileriyle bir araya geldiğini söyledi.

“İnsanlarımızın elektriksiz kalmasına gönlümüz razı değil”

Üstel, “İnsanlarımızın elektriksiz kalmasına gönlümüz razı değil. Biz, ülkemizdeki enerji sorununa kökten çözüm getirelim istiyoruz. Ama kökten çözüm getirme çalışmaları yapılırken burada bir sabote endişesi ile karşı karşıya kalmamız, bizi üzer.” ifadelerine yer verdi.

“Tarihinde yoktur, buhar tribünlerinden bu kadar kara dumanın çıkması. Tarihinde yoktur, beş tane mobil jeneratör birden dursun ve arıza yapsın.” diye konuşan Üstel, konuyla ilgili polis teşkilatını göreve çağırdığını ve bir soruşturmanın başlatılmasını istediklerini belirtti.

Üstel, “Halkımız ve bizler bunu hak etmedik. Konuyla ilgili kişiler olması durumunda, polis teşkilatımızın yapacağı soruşturmada ortaya çıkmasını istiyoruz.” dedi.

Halkın elektriksiz kalmaması için canla başla mücadele verildiğini belirten Üstel, ancak sendikanın işlerin yavaşlatılması için burada bulunan çalışanlara baskı yaptığını ifade etti.

 

 - “Çalışmaları yavaşlatacaksınız da elinize ne geçecek?”

 

“Halk bunu hak etmedi ve sendikanın görevi de bu değil. Bu sıcak günlerde hastalarımız ve yaşlılarımız var. Çalışmaları yavaşlatacaksınız da elinize ne geçecek? Buna kimsenin hakkı da yok yetkisi de yok. Bu süreci kısaltmak için ve sürekli bir şekilde arızalı mobil jeneratörleri hayata geçirmek için dıştan takviye ekip aldık.” şeklinde konuşan Üstel, süratli bir şekilde beş mobil jeneratörün tamir edilip elektriksiz olan bölümlere elektrik verilmeye başlanacağını söyledi.

Üstel, dıştan gelen ekiplerin rahat çalışabilmesi ve rahatsız edilmemeleri için de polis teşkilatından bir ekibin bölgede olacağını ifade etti.

Üstel, hükümeti devraldıkları günden beri Teknecik Elektrik Santrali’nin düzenli çalışması ve her sene elektrik açığının karşılanması için de yatırımlar yaptıklarını kaydetti.

“Dört tane daha mobil jeneratör alınacak”

“KIB-TEK’e yatırım yapılmadığı” eleştirilerini de yanıtlayan Üstel, “En son kim yatırım yaptı. Elektrik kurumu için, iki senede neler yaptığımızı belgelerle konuşalım.” dedi.

Üstel, önümüzdeki günlerde dört tane daha mobil jeneratör alınması için karar alındığını ve uluslararası ihaleye çıkılacağını kaydetti.

“Bundan sonraki süreçte her çıkacağımız ihale uluslararası olacak. Ve uluslararası çıkılan ihalede şartlarımızı koyacağız. Ona göre hazırlığımızı yapıp ihaleyi tamamlayacağız. Biz iki sene içerisinde, kuruma ‘2013'ten sonra bugüne kadar yapılan yatırım kadar’ yatırım yaptık.” ifadelerine yer veren Üstel, bundan sonraki süreçte de ellerinin kurumun üstünde olacağını ifade etti.

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