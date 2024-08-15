Başbakan Üstel: Teknecik Elektrik Santrali’nde sabotaj ihtimaline karşı bir soruşturma yapılacak

Başbakan Ünal Üstel, bugün Teknecik Elektrik Santrali’ni ziyaret etti, yerinde incelemelerde bulundu.

Başbakan Üstel; KIB-TEK Genel Müdürü Dalman Aydın, KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa ve yönetim kurulu üyeleri, Teknecik Elektrik Santrali’nden Sorumlu Müdür Yardımcısı Naci Kurra, Girne Polis Müdürü Aziz Nizamoğlu ve Girne Cürümleri Önleme (CÖŞ) Şube Amiri Müfettiş Murat Bayram’ın da yer aldığı toplantıya katıldı.

Üstel, i̇ki günden beri devam eden elektrik kesintilerinin nedenini araştırmak ve “sabotaj” ihtimaliyle ilgili şüpheleri olmasından dolayı Teknecik Elektrik Santrali’ne giderek kurum yetkilileriyle bir araya geldiğini söyledi.

“İnsanlarımızın elektriksiz kalmasına gönlümüz razı değil”

Üstel, “İnsanlarımızın elektriksiz kalmasına gönlümüz razı değil. Biz, ülkemizdeki enerji sorununa kökten çözüm getirelim istiyoruz. Ama kökten çözüm getirme çalışmaları yapılırken burada bir sabote endişesi ile karşı karşıya kalmamız, bizi üzer.” ifadelerine yer verdi.