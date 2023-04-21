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Başbakan Üstel: Toplumsal dayanışma ruhunun güçlenmesini diliyorum

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Başbakan Ünal Üstel, Ramazan Bayramı’nın halkı birbirine daha yakınlaştırmasını, kardeşliği, birliği ve toplumsal dayanışma ruhunu güçlendirmesini temenni etti.
Başbakan Üstel: Toplumsal dayanışma ruhunun güçlenmesini diliyorum

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, UBP Genel Merkezi’nde partililer ve halkla bayramlaştı.

Başbakan Üstel, burada yaptığı açıklamada, Türkiye’deki deprem felaketinin ardından yaşanan acıların büyük ölçüde dinmesi ve bu acıların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

Üstel, bayram tebriklerini eşi Zerrin Üstel, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu ve UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu bile birlikte kabul etti.

Bayramlaşma sonrası basına yaptığı açıklamada, herkesin mübarek Ramazan Bayramı’nı canı gönülden kutladığını belirten Üstel, dargınların birbirleriyle barıştıkları gün olan bayramların birlik ve beraberlik içinde yaşanması gerektiğine inanç belirtti.

Türkiye’de yaşanan deprem felaketinin ardından acıların büyük ölçüde dinmesini, bu acıların son olmasını ve bir daha yaşanmamasını temenni eden Başbakan Üstel, “hükümet olarak insanımızın mutluluğu sağlığı için daha refah ve rahat yaşamaları için çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

“TOPLUMSAL DAYANIŞMA RUHUNUN GÜÇLENMESİNİ DİLİYORUM”

Ramazan Bayramı nedeniyle bir de video mesajı yayımlayan Başbakan Üstel, Kıbrıs Türk halkının depremde hayatını kaybedenlerin acısını yüreklerinde hissettiğine ve anılarının yaşatılması için çalışmaya devam ettiklerine vurgu yaptı.

Üstel mesajında toplumsal dayanışma ruhunun arttırmasının önemine de dikkat çekti.

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