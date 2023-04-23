  • BIST 5.012,34
  • Altın 1236.89
  • Dolar 19.3959
  • Euro 21.2441
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAHareketsizlik pek çok hastalığın ana kaynağı!

Başbakan Üstel, Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Mağusa Lokalini ziyaret etti

» »
Başbakan Üstel, Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Mağusa Lokalini ziyaret etti
Başbakan Üstel, Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Mağusa Lokalini ziyaret etti

Başbakan Ünal Üstel, Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaretler gerçekleştirdi.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Üstel, Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Mağusa Lokaline ziyaret gerçekleştirerek, gazilerin Ramazan Bayramını kutladı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak...23 Nisan 2023 Pazar 16:10
  • Rüstem Tatar yarın mezarı başında anılacak23 Nisan 2023 Pazar 15:15
  • Tatar’dan dünyaya çağrı: Verdiğiniz sözleri yerine getirin23 Nisan 2023 Pazar 13:21
  • Ataoğlu: Çocuklarımız her şeyin en güzeline layık23 Nisan 2023 Pazar 12:57
  • Sadık Gardiyanoğlu, 23 Nisan mesajı yayınladı23 Nisan 2023 Pazar 12:42
  • 19 Araç Trafikten Men Edildi23 Nisan 2023 Pazar 12:31
  • Öğrenciler GKK'yı ziyaret etti23 Nisan 2023 Pazar 11:36
  • Arıklı: Çocuklarımız İçin Sarf Ettiğimiz Çaba Geleceğimize Yatırımdır23 Nisan 2023 Pazar 11:31
  • 23 Nisan Değirmenlik’te kutlandı23 Nisan 2023 Pazar 11:07
  • Araç devirleri için çevirimiçi randevu portalı hizmete giriyor23 Nisan 2023 Pazar 10:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti