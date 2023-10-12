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Başbakan Üstel: Türkiye ile yıllardır kurduğumuz gönül köprülerini Azerbaycan’la da kurmak istiyoruz

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Başbakan Ünal Üstel, Türkiye, Azerbaycan ve KKTC’nin ortak bir milletin üç kardeş devleti olduğunu belirterek, “Türkiye ile yıllardır kurduğumuz gönül köprülerini Azerbaycan’la da kurmak istiyoruz” dedi.
Başbakan Üstel: Türkiye ile yıllardır kurduğumuz gönül köprülerini Azerbaycan’la da kurmak istiyoruz

Başbakan Ünal ÜstelAzerbaycan’a gidişinde uçakta, TAK ve BRT’nin sorularını yanıtlayarak, Azerbaycan seyahati hakkında açıklamalarda bulundu.

Türkiye, Azerbaycan ve KKTC’nin ortak bir milletin üç kardeş devleti olduğunu belirten Üstel, “Türkiye ile yıllardır kurduğumuz gönül köprülerini Azerbaycan’la da kurmak istiyoruz. Gerek kültürel gerek siyasi gerekse ekonomik anlamda karşılıklı sevgiye saygıya ve güvene dayalı ilişkileri geliştirmek istiyoruz” dedi.

İki ülke arasında yıllardır ihmal edilmiş kültürel kaynaşmanın geliştirilmesi için son iki yıldır önemli çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Üstel, “Bu ziyaret işte bu çalışmaların amacına ulaşmasına önemli katkı sağlayacak en önemli adımlardan biridir” şeklinde konuştu.

-“Dünya ile kucaklaşma yolundan önemli bir süreç yaşıyoruz”

Üstel konuşmasına şöyle devam etti:

“KKTC için son derece önemli bir süreçten geçiyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “KKTC’yi tanıyın” çağrısı ve Türk Devletleri Teşkilatı gözlemci üyeliği ile başlayan uluslararası girişimler son derece önemlidir. Dünya ile kucaklaşma yolundan önemli bir süreç yaşıyoruz.”

“Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in ‘KKTC bayrağı Azerbaycan’da da dalgalanacak’ şeklindeki açıklamasının ardından çok kısa bir süre içerisinde bayrağımız göklerdeki yerini almıştır” vurgusu yapan Üstel, “Şimdi Azerbaycan’da dalgalanmaya başlayan bayraklarımızı selamlamaya ve o bayrakları Azerbaycan’da dalgalandıran kardeşlerimize teşekküre gidiyoruz” diye konuştu.

Çok geniş katılımlı bir heyetle Azerbaycan’a adeta çıkarma yaptıklarını ifade eden Üstel, şunları kaydetti:

“Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere heyetimizde, ben ve Başbakan Yardımcımız var. Bu, en üst düzeyde siyasi temsiliyet demek. Heyetimizde sanayicilerimiz var, ticaret dünyamızın en güçlü şirketlerinin temsilcileri var, Sanayi Odamız, Ticaret Odamız var, turizmcilerimiz ve emlakçılarımız var, müteahhitlerimiz, üniversite sektörümüzün temsilcileri var. Pek çok sivil toplum kuruluşu ve odalarımızın temsilcileri de var. Böylesi geniş katılımla yapılan ilk Azerbaycan ziyaretini gerçekleştiriyoruz.

Ekiplerimiz, düzenlenecek özel toplantı ve tanıtımlarda Azerbaycanlı meslektaşları ile buluşup iki ülke arasındaki ticaret hacminin geliştirilmesine yönelik önemli temaslar gerçekleştirecekler.”

Azerbaycan seyahatinde bazı siyasi temaslar gerçekleştireceklerini de belirten Başbakan Üstel, “Ülkeler arası ve siyasal partiler arası iş birliğinin geliştirilmesi de pek çok önemli adımın atılmasına önemli katkılar sağlayacaktır. İnanıyorum ki bu ziyaret iki ülke arasındaki hem kültürel hem siyasi hem de ekonomik ilişkileri ezberleri bozacak şekilde değiştirecek ve geliştirecektir” dedi.

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