Başbakan Üstel, Ünal Çağıner için başsağlığı mesajı yayımladı

Başbakan Ünal Üstel, Acapulco Resort-Convention-SPA Otel Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Çağıner için başsağlığı mesajı yayımladı.
Üstel, mesajında şu ifadeleri kullandı:
“Ulusal Birlik Partisi Girne İlçe başkanlığı görevini yapmış, Kıbrıs Türk Turizm sektörünün duayeni, değerli büyüğüm Ünal Çağıner'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, yaslı ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim.”
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