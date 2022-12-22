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Başbakan Üstel ve Bakan Arıklı Girne-Alsancak yolu yapım çalışmalarını inceledi

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Başbakan Ünal Üstel ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Girne-Alsancak yolu üzerinde yapımına başlanan asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.
Başbakan Üstel ve Bakan Arıklı Girne-Alsancak yolu yapım çalışmalarını inceledi

Yapım çalışmaları kapsamında dün akşam saatlerinde bir kısmı tamamlanan asfalt döküm çalışmalarını inceleyen Bakanlar, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.  İnceleme sırasında, Karayolları Dairesi Müdürü Mustafa Yeşil de hazır bulundu.

Başbakan Üstel, burada yaptığı açıklamada, Girne’den Güzelyurt’a kadar olan yolun trafiğin en yoğun yaşandığı ve nüfus olarak en hızlı büyüyen bölgesi olduğunu belirtti ve amaçlarının halkın zaman ve yakıt israfı yapmadan, güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi olduğunu söyledi.

Girne-Alsancak yolunun ardından yaz başlamadan benzer sıkıntılar yaşanan Girne-Çatalköy yoluna geçmeyi planladıklarını vurgulayan Başbakan, “Hükümet ortaklarımızla birlikte 2027 yılına kadar görev başındayız. Nerede yarım kalan bir proje varsa, nerede halkımızı rahatlatacak bir proje varsa yerel yönetimlerimizle birlikte yapacağız. Bunun yanında Türkiye Cumhuriyeti ile iyi ilişkiler içerisinde büyük projelere imza atacağız” dedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı ise, önemli olanın halkın güvenli ve rahat seyahat etmesi olduğunu belirterek, Başbakan Üstel’e yakın takip ve desteğinden dolayı teşekkür etti.

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