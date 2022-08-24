Başbakan Üstel ve bakanlar yerli otomobil Günsel’i ziyaret ederek test sürüşüne çıktı

Başbakan Ünal Üstel ve Bakanlar Kurulu, KKTC’nin yerli otomobili GÜNSEL’i ziyaret ederek, seri üretim çalışmaları ve gelecek planları hakkında bilgi aldı.

Makam araçlarına dönüştürülen GÜNSEL B9’larla gerçekleştirilen test sürüşünün ardından, GÜNSEL’de yapılan çalışmalar, seri üretim hazırlıkları, gelecek projeksiyonları ve GÜNSEL’in ülke ekonomisine yapacağı katkıları anlatan detaylı bir sunum gerçekleştirildi.

Başbakan Üstel, “GÜNSEL, 1974 öncesinde yaşadıklarımızdan nerelere geldiğimizi gösteren çok önemli bir proje” dedi.

GÜNSEL’in üretime geçmesiyle KKTC ekonomisinin, sağlanacak ihracat geliriyle önemli bir dönüşümden geçeceğini de vurgulayan Başbakan şu ifadeleri kullandı:

“Ülkede üretim olmazsa, kendimizi dünyaya ispat edemeyiz. Pandemi dönemi, üretim yapmayan ülkelerin ekonomilerinin ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gösterdi. Yakın Doğu Üniversitesi’nin kendi imkanları ile ülkemizde geliştirdiği GÜNSEL’i; hükümet olarak sahiplenerek, dünyaya açılmasını sağlamak için gerekli çalışmaları yapacağız. İşte bu nedenle, bütün ekip arkadaşlarımla birlikte buradayız”.

GÜNSEL B9’un sürüş konforu ve performansını da çok beğendiğini söyleyen Başbakan Üstel, “İnşallah ilerleyen zamanda bütün makam araçlarını da GÜNSEL’e çevireceğiz” ifadesini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel ise GÜNSEL’in asli olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ve Kıbrıs Türk halkına ait olduğunu vurguladı.

“Ülkemizi geleceğe taşıyacak olan GÜNSEL için atılacak en önemli adım, devletimizin ve halkımızın, bu projeyi sahiplenmesidir” ifadelerini kullanan Günsel, “GÜNSEL’i üreteceğiz. Bu değeri, ülkemiz faydasına, bu topraklarda hayata geçirmemizi sağlayacak kararlılık; kaynağını, devletimizin ve halkımızın GÜNSEL’i sahiplenmesinden alacak. Bu topraklarda kökleşmek istiyoruz ve Kıbrıs Türk halkının bu topraklardaki varlığını kalıcı hale getirmek için çalışıyoruz” dedi.

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti ve GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel de üretim ve gelir projeksiyonlarını paylaştı.

İrfan Suat Günsel, “18 ay sonra seri üretime alacağımız GÜNSEL’mizin üretim adetlerinin artmasıyla, 2029 yılı, ülke ekonomimizin miladı olacak. 2015-2020 yılları arasında her yıl yaklaşık 1,4 milyar dolar dış ticaret açığı veren ülkemiz, 2029’da,GÜNSEL’in oluşturacağı ihracat geliri ile birlikte ilk kez dış ticaret dengesinde fazla veren bir ülke konumuna erişecek” ifadesini kullandı.