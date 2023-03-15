Başbakan Üstel ve heyeti Şampiyon Melekler Köyü’nü ziyaret etti

Başbakan Üstel’ e ziyaretinde Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu heyeti eşlik etti.

Başbakan Üstel, incelemelerinin ardından burada yaptığı açıklama “Gönlümüz, aklımız, kalbimiz Anavatan Türkiye ile birlikte” diyerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde acıların paylaşılabilmesi için tek yumruk haline gelindiğini ve seferberlik ilan edildiğini söyledi.

Konteyner bölgesinde yaptığı incelemenin ardından Antakya’ya giden Başbakan Ünal Üstel, buradaki incelemelerinin ardından Adıyaman’a geçecek.

-Üstel

Başbakan Üstel, Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen depremin ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de seferberlik ilan edildiğini belirterek, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak, bu süreçte ana vatanımızın yanındayız. Türkiye’ye yardım etmek için adeta bir yarış içerisine girdik.” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu ile imzalanan protokol kapsamında toplamda bin prefabrik konutun Türkiye’ye gönderileceğine işaret eden Üstel, “Şu ana kadar 120 adet prefabrik ev gönderildi. Gönderilen prefabrik evlerin hemen kurulumuna başlandı.” dedi.

Üstel temaslarının ardından Adıyaman bölgesine geçeceğini ve orada İsias otel ile ilgili soruşturmanın hangi aşamada olduğu konusunda görüşmeler yapacağını kaydetti.

-Dönmez

Türkiye Enerji Bakanı Fatih Dönmez de konuşmasında, depremde dost ülkelerin de kendileriyle birlikte acıları paylaştığını dile getirerek, KKTC heyetlerinin yaptığı insani yardımların önemine vurgu yaparak teşekkür etti.

Dönmez, “Binlerce insanımızı kaybettik üzüntümüz sonsuzdur. KKTC’den genç yavrularımız da hayatını kaybetti. Hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum” şeklinde konuştu.

Şampiyon Melekler Köyü’nün Rauf Denktaş Parkının yanında bulunan fuar alanına kurulacağını dile getiren Dönmez, esnaf ve iş insanlarının destekleriyle imal edilen konteynerlerle Türk halkına barınma imkanı sağlanmasının önemine vurgu yaptı.

-Çağıner

Kıbrıs Türk Dayanışma Platform kurucu üyesi Dimağ Çağıner de konuşmasında, Kıbrıs Türkü’nün 6 Şubat tarihiden sonra Türkiye’de yaşanan acıları birebir hissettiğini kaydetti.

Çağıner, depremden sonra meydana gelen barınma sorununa bir nebze olsun destek vermek amacıyla prefabrik konteyner yapımı için bir platform kurduklarını belirtti.

Başbakanın desteği, bağışlar ve esnafın da el emeği ile bin konut sözü verdiklerini dile getiren Çağıner, peyder pey konteynerleri gönderdiklerini kaydetti.

Konteynerlerin ilk kısmının yerleştirilmiş olmasını görmenin onur verici olduğunu dile getiren Çağıner, Kıbrıs Türkünün kendi imkanlarıyla bu yardımı yapmasının kendilerine onur verdiğini söyledi.

Türkiye’nin her zaman Kıbrıs Türk’ünün yanında olduğunu dile getiren Çağıner, Kıbrıs Türkü’nün de Türkiye’nin zor günlerinde yanında olacağını söyledi.

-Sağlık çadırlarını ziyaret

Konuşmaların ardından Başbakan Üstel ve beraberindeki heyet bölgeye kurulan sağlık çadırlarını (sahra hastanesi) gezerek yatan hastalar ile tek tek ilgilendi.

Başbakan Ünal Üstel daha sonra Antakya AFAD Merkez’ine giderek Hatay Afet Koordinasyon çalışmaları bilgilendirme toplantısına katıldı.