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Başbakan Üstel: Yerel seçimler, kasım ayının son pazar günü yapılacak

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Başbakan Üstel, Belediyeler Reformu ile belediyelerde belirli aralıklarla yaşanan görev değişimlerinde yaşanan zaman kayıplarının önünde geçileceğini belirtti. Üstel, yerel seçimlerin kasım ayının son pazar günü yapılacağını belirtti.
Başbakan Üstel: Yerel seçimler, kasım ayının son pazar günü yapılacak

Başbakan Ünal Üstel BRT’de yayınlanan ‘Manşet +’ programına katılarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başbakan Üstel, Belediyeler Reformu ile belediyelerde belirli aralıklarla yaşanan görev değişimlerinde yaşanan zaman kayıplarının önünde geçileceğini belirtti.

"BELEDİYELER REFORMU İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIN 2008 YILINDA BAŞLADI"

Belediyeler Reformu ile ilgili çalışmaların 2008 yılında başladığını ifade eden, Başbakan Üstel, “Belediyeler Reformu’nun hayata geçmesi için çalışmalar yapıldı ancak hayata geçebilmesi amacıyla yeterli olmadı.” dedi.

“YEREL ŞEÇİMLER, KASIM AYININ SON PAZAR GÜNÜ YAPILACAK”

Belediyeler Reformu’na yönelik yapılan eleştirilerin, siyaseti yıpratmak adına olduğunu belirten Ünal Üstel, “Yerel Şeçimler, kasım ayının son pazar günü yapılacak.” dedi.

Üstel, "Belediyeler Reformu kapsamında uzmanlar ile yapılan görüşmeler sonucu 6 ilçe, 6 bucak, 6 belediye olarak belirlemekti ancak sonraki çalışmalar ile 12, 16 ve son olarak Ad- Hoc Komite’de alınan karar ile belediye sayısı 18’e yükseltildi." dedi.

Üstel, Belediyeler Reformu ile ilgili muhalefetin göürüşüne de yer vererek, “Muhalefetin isteği seçime 28 belediye ile gidilmesi ve belediyeleri dizayn edelim ve 4 sene sonrası için plan yapalım. Biz ise; belediyeleri daha güçlü ve halka daha iyi hizmet verebilme amacıyla çalışmamızı bir an önce hayata geçirmek istiyoruz.” dedi.

“RADİKAL KARARLAR YA ALACAN, YA DA GİDECEN”

Üstel, “Radikal kararlar ya alacan, ya da gidecen. Pandemi sürecinde dünya gibi ülkemizde sorunlar yaşıyor. Ekonomimizi ayakta tutabilmek için çalışmalarımızı, planlarımızı hayata geçirmek durumundayız, kaybedecek vaktimiz yok.” dedi.

“YEREL İDARELER, KANAYAN EN BÜYÜK YARAMIZ. KANAYAN YARALAR TEDAVİ EDİLMELİ"

En büyük eksikliğin yerel idarelerde olduğunu vurgulayan Üstel, “Yerel idareler, kanayan en büyük yaramız. Kanayan yaralar tedavi edilmeli. Ülkemizin kaybedecek vakti yok. Alınan kararlar hayata geçirilmeli.” dedi.

İlk olarak yerel idarelerde düzenlemeye gidilmesinin sebebinin halka daha iyi hizmet vermek olduğunu kaydeden Üstel, “Halkın daha iyi hizmet alabiilmesi en büyük hakkı.” dedi.

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