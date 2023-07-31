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Başbakan Üstel’den 1 Ağustos mesajı

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Başbakan Ünal Üstel, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Başbakan Üstel’den 1 Ağustos mesajı

Başbakan Ünal Üstel,  1 Ağustos gibi özel ve önemli tarihlerin, Kıbrıslı Türklerin tarihini hatırlaması, öğrenmesi ve geçmişte yaşananlardan dersler çıkarması için son derece önemli olduğunu kaydetti.

“Kıbrıs Türk halkı olarak geleceğimize yön verirken, hangi badirelerden geçerek, bugünlere ulaştığımızı unutmayacağız, unutturmayacağız” diyen Başbakan Üstel, Kıbrıs Türk halkının Anavatan Türkiye’nin büyük desteği ile bu topraklardaki varlığını sonsuza dek sürdüreceğini, büyük acılarla ve fedakarlıklarla kurduğu devletine sahip çıkacağını vurguladı.

“Kıbrıs Türk halkı bir an bile direnmekten vazgeçmemiştir”

Başbakan Ünal Üstel, 1 Ağustos mesajında şunları kaydetti:

“Adadaki Türk varlığını ve yönetimini başlatan 1571  Kıbrıs’ın fethinin 452’nci, adadaki varlığımızın sürdürülmesi adına direnişimizin simgesi haline dönüşen 1958 Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kuruluşunun 65’nci, 1976 yılında devraldığı sancağı ve TMT ruhunu bugünlere taşıyarak güven içinde, özgür biçimde yaşamamızın teminatı haline gelen Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımızın kuruluşunun 47’nci yıl dönümlerini kutladığımız 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nı idrak etmenin büyük onur ve mutluluğunu yaşıyorum. Tarihimize damga vuran bu üç önemli dönüm noktası, Kıbrıs Türkü’nün zaferler ve şanlı direnişlerle dolu adadaki varoluş mücadelesinin birer simgesidir. Esaretlerden, cesaretle kurtuluncaya bir devlet ve bir cumhuriyet sahibi oluncaya dek Kıbrıs Türk halkı tarihte eşine zor rastlanabilecek bedeller ödemiş, acılar çekmiş ancak bir an bile direnmekten vazgeçmemiştir.

Bu nedenle, 1 Ağustos gibi özel ve önemli tarihler, Kıbrıs Türklerinin tarihi hatırlaması, öğrenmesi ve geçmişte yaşananlardan dersler çıkarması adına son derece önemlidir. Kıbrıs Türk halkı olarak geleceğimize yön verirken, hangi badirelerden geçerek, bugünlere ulaştığımızı unutmayacağız, unutturmayacağız. Bilinmelidir ki; Kıbrıs Türk halkı Anavatan Türkiye’nin büyük desteği ile bu topraklardaki varlığını sonsuza dek sürdürecek, büyük acılarla ve fedakarlıklarla kurduğu devletine sahip çıkarak onu yüceltecek ve yaşatacaktır. Bu vesileyle; Kıbrıs Türkünün adadaki tarihsel varoluş mücadelesi yolunda canlarını ortaya koyarak bu toprakları vatan yapan tüm Aziz Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi ve varoluş mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle anıyor, Kıbrıs Türkü’nün her şartta kayıtsız ve şartsız yanında olan Anavatan Türkiye’mize, tüm TSK ve GKK mensuplarına teşekkürlerimi sunuyor, halkımızın 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı'nı en içten duygularla kutluyorum.”

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