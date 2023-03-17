Başbakan Üstel'den Yaşlılar Haftası mesaj

18 - 24 Mart Yaşlılar Haftası mesajında Lapta Huzurevi projesinin ivedi şekilde tamamlanması için çalışmaların başlatıldığını, yaşlıların, sağlık, barınma, rehabilitasyon gibi ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik adım atıldığını belirten Üstel, bu adımların yaşlılarla ilgili hassasiyetlerinin en somut göstergesi olduğunu vurguladı.

Üstel, ailenin Kıbrıslı Türkler için önemli bir yapı olduğunu kaydederek, yaşamı boyunca topluma yararlı olmak, çocuklarını kültüre ve aile yapısına uygun şekilde yetiştirebilmek için çaba gösteren insanların yaşlılığını konforlu ve huzurlu bir ortamda geçirmesinin en büyük arzuları olduğunu belirtti.

Başbakan Üstel, mesajında şunları ifade etti:

“Hükümetimiz, yaşlı insanlarımızın yaşam standartlarının yükseltilmesinin ve ihtiyaç duydukları hizmetlere kolaylıkla erişebilmelerinin sağlanmasını öncelikli hedeflerden biri olarak görmektedir.

Bakıma muhtaç yaşlılarımız için Lapta Huzurevi projesinin ivedi şekilde tamamlanması için başlatılan çalışmalar ve yaşlılarımızın, sağlık, barınma, rehabilitasyon gibi ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik attığımız adımlar bu konudaki hassasiyetimizin en somut göstergeleridir.

Yaşlılarımızın günlük yaşamlarını kolaylaştırmak, karşılaştıkları sorunlara çözümler üretmek ve bizler için ne kadar değerli olduklarını anlamalarını sağlamak adına elimizden gelen tüm çabayı ortaya koymayı sürdüreceğimizi bir kez daha yineliyor, bu duygu ve düşüncelerle 18-24 Mart Yaşlılar Haftası’nı kutluyor, tüm büyüklerimize, sağlıklı, huzurlu ve mutlu yaşamlar diliyorum.”