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Başbakan Üstel:Enerji açığı ortadan kalkacak

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Türkiye Cumhuriyeti’nin gönderdiği 2 adet 25 megawat gücündeki jeneratör bugün KKTC’ye geldi. Gazimağusa Limanına getirilen jeneratörler,
Başbakan Üstel:Enerji açığı ortadan kalkacak

 Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Maliye Bakanı Sunat Atun’un katıldığı törenle teslim alındı.

 2 jeneratörün devreye girmesiyle Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIBTEK) üretim kapasitesi 50 megawatt artacak ve KKTC’nin enerji arz güvenliği yükselecek.

Başbakan Ünal Üstel, burada yaptığı açıklamada, hükümetin, ülkedeki enerji açığı ile yaz aylarında artacak enerji ihtiyacını göz önünde bulundurarak çalışmalar yaptığını söyledi. Türkiye ziyaretinde, KKTC’nin ihtiyacı doğrultusunda 2 jeneratör gönderilmesi konusunda destek aldıklarını ifade eden Üstel, bugün ülkeye gelen jeneratörlerin en geç 10 gün içinde Teknecikt’e monte edilip, devreye gireceğini kaydetti.

 

Enerji açığının da böylece ortadan kalkacağını ifade eden Üstel, hem enerji açığını gidermek hem de bu sorunu tamamen çözmek için canla başla çalıştıklarını vurguladı. Yakıt sorununu da tamamen halkın gündeminden kaldıracaklarını ifade eden Üstel, Kıbrıs Türk halkının ihtiyaç duyduğu her anda Türkiye’nin yanında olduğunu kaydetti. Üstel, elektrik fiyatlarındaki artışın sorulması üzerine, henüz bitmeyen pandemi yanında enflasyon, döviz artışı, Rusya-Ukrayna savaşının enerjide maliyetleri artırdığını ve bunu halka yansıtmak zorunda kaldıklarını ve halkın da daha dikkatli kullanması gerektiğini söylediklerini belirtti.

 

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