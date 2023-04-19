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Başbakan Üstel’in Ticaret Odası’nı kabulünde gündem elektrik

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Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından uzmanlara hazırlatılan “KKTC’de Güncel Elektrik Üretim Durumu ve Enterkonnekte Bağlantı Seçenekleri Raporu” Başbakan Ünal Üstel’e sunuldu.
Başbakan Üstel’in Ticaret Odası’nı kabulünde gündem elektrik

Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından uzmanlara hazırlatılan “KKTC’de Güncel Elektrik Üretim Durumu ve Enterkonnekte Bağlantı Seçenekleri Raporu” Başbakan Ünal Üstel’e sunuldu.

Dr. Murat Fahrioğlu tarafından gerçekleştirilen sunum sonrasında bir açıklama yapan Başbakan Ünal Üstel KTTO yetkililerine yapmış oldukları çalışmalar ve vermiş oldukları teknik bilgilerden dolayı teşekkür etti.

Başbakan Ünal Üstel “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin enerji arz güvenliğinin sağlanması için konunun uzmanları, sivil toplum kuruluşları ve konuya paydaş tüm kesimlerle bir araya gelerek ülkede uzun yıllardır yaşanan elektrik sorunlarını ortadan kaldıracak Ulusal Enerji Vizyonunu oluşturacaklarını ve en kısa sürede gerekli adımları atacaklarını söyledi.

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