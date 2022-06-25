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Başbakan Üstel:Olağanüstü çaba gösteren herkese teşekkür ederim

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Başbakan Ünal Üstel, Mersinlik-Tatlısu bölgesinde dört gündür etkili olan yangının, dün gece yağan yağmurun etkisi ile tamamen söndüğünü ve kontrolün devam ettiğini belirterek, yangın söndürme çalışmalarında olağanüstü çaba gösteren herkese teşekkür etti.
Başbakan Üstel:Olağanüstü çaba gösteren herkese teşekkür ederim

Başbakan Üstel, yaşanılan yangın felaketinden gerekli derslerin çıkarılarak, kapsamlı bir çalışma ile orman yangınlarına karşı etkili mücadele edilmesi yönünde gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi.

Başbakan Ünal Üstel’in açıklaması şöyle:

Mersinlik-Tatlısı bölgesinde dört gündür devam eden yangın, dün gece yağan yağmurun etkisi ile büyük oranda sönmüştür. Yangın bölgelerinde kontrol ve soğutma çalışmaları devam edecektir. Hepimize çok geçmiş olsun, büyük bir felaket atlattık. Yangının boyutu havadan ve karadan yapılacak kapsamlı bir keşif incelemesinin ardından daha iyi görülecektir.

 

Sadece ormanlar değil, hayvanlar ve ormandaki tüm canlılar yanıyor. Yaşanılan yangın felaketinden gerekli dersleri çıkararak, kapsamlı bir çalışma ile orman yangınlarına karşı etkili mücadele edilmesi yönünde gerekli çalışmalar yapılacaktır.

 

Hepimizin yüreklerini dağlayan yangının söndürülmesi için tüm kurum ve kuruluşlarımız, sivil halkımız olağanüstü çaba gösterdi. Halkımız bu zor günlerde güzel bir dayanışma örneği sergiledi. Duyarlı vatandaşlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız yangın bölgelerine çeşitli yardımlar gönderdi. Elinde kazma kürek ile yangın bölgesine giden vatandaşlarımızı gördüm, herkes canla başla çalıştı. Herkese yürekten teşekkür ediyorum.

 

Yangının söndürülmesinde ilk andan itibaren devletin tüm ilgili birimleri gecesini gündüzüne katarak koordine içinde fedakarca görev yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar ve hükümet üyeleri olarak sürekli yangın bölgesine giderek çalışmaları yakından takip ettik. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanımız Dursun Oğuz, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ile birlikte sürekli yangın bölgesindeydi ve çalışmaları koordine ettiler.

 

Bu anlamda, askerlerimize, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Orman Dairesi, Polis, İtfaiye, Belediyelere, katkı koyan tüm kurum ve kuruluşlarımıza, elinde kazma kürekle yangın bölgesine koşandan, yangın söndürmede çalışanlara su, ayran, yiyecek dağıtan fedakar halkımıza en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum.

 

Her zaman, her koşulda Kıbrıs Türkü’nün yanında olan Anavatanımız Türkiye, Marmaris’te büyük bir yangın yaşanırken ve imkanlarını o bölgeye seferber etmişken, bize de hava araçları gönderdi. Güvencemiz Anavatanımıza da geçmiş olsun der, yardımları için teşekkür ederim.

 

Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’nın girişimleri ile yangının havadan söndürülmesine destek veren İngiliz Üsler Bölgesi, İsrail ve Kıbrıs Rum yönetimine de teşekkür ediyorum.”

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