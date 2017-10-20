Başbakan ve 2 bakan hakkında soruşturma açılması için önerge sunuldu

Erhürman; Özgürgün, Ertuğruloğlu ve Dürüst hakkında Ercan Havalimanı’yla ilgili ihalede devleti zarara uğrattıkları gerekçesiyle Meclis Başkanlığı’na Meclis Soruşturması açılması için önerge sunmasından önce Meclis Mavi Salon’da basın toplantısı düzenledi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Ercan Havalimanı’nın işletme haklarının devredilmesiyle ilgili süreçte Başbakan Hüseyin Özgürgün, eski Ulaştırma Bakanı sıfatıyla Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst hakkında sundukları Meclis Soruşturması açılması önergeleriyle “yapanın yanına kar kalır” anlayışının kamuoyunda güçlenmesini önlemeyi amaçladıklarını vurguladı.

Erhürman; Özgürgün, Ertuğruloğlu ve Dürüst hakkında “Ercan Havalimanı’yla ilgili ihalede devleti zarara uğrattıkları” gerekçesiyle Meclis Başkanlığı’na Meclis Soruşturması açılması için önerge sunmasından önce Meclis Mavi Salon’da basın toplantısı düzenledi.

Erhürman, milletvekillerinin de katıldığı basın toplantısında, Meclis araştırması açılmasını talep etmelerinin gerekçelerini açıkladı ve Meclis’in bu taleplerini reddetmesi halinde polise başvuracaklarını söyledi.

CTP, soruşturma önergesindeki bulgularını, Cumhuriyet Meclisi’nde kurulan “Ercan Havaalanı’nın İşletme Haklarının Devredilmesi ile İlgili Şartname, Sözleşme ve Sözleşmenin Uygulanması Aşamalarındaki İşlemlerin Hukuka ve Kamu Yararına Uygunluğunun Araştırılması Hakkında Meclis Araştırma Komitesi”nin Meclis Genel Kurulu’nda 9 Ekim’de görüşülen raporuna dayandırdı ve Ceza Yasası’na göre değerlendirme istedi.

Erhürman, Meclis’te görüşülen bu rapordaki tespitlerin, bazı bakanların görevi ihmal etme suçu işlediğini açıkça ortaya koyduğu görüşünü yineledi.

“AMAÇ ‘YAPANIN YANINA KALIR’ ANLAYIŞININ GÜÇLENMESİNİ ÖNLEMEK”

Basın toplantısında konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis Soruşturması açılması önergelerini sunacaklarını, daha erken seçim tarihi belirlenmeden önce açıkladıklarını hatırlatarak başvurularının seçim maksatlı değil, “yapanın yanına kar kalır” anlayışının kamuoyunda güçlenmesini önlemek maksatlı olduğunu vurguladı.

Tufan Erhürman, Ercan’la ilgili Meclis Araştırma Komitesi’nin raporu Meclis Genel Kurulu’nda görüşülürken bazı bakanların “görevi ihmal suçu” başta olmak üzere bazı suçlar işlediğini ve haklarında araştırma önergesi açılması için Meclis Başkanlığı’na başvuracaklarını açıkladıklarına işaret ederek “Burada bazı suçların bazı bakanlarca işlendiği o kadar açık ki, eğer önergemiz reddedilirse polise başvuracağımızı da söylemiştik” dedi.

Bütün bunların 9 Ekim’de konuşulduğunu ve o tarihte 7 Ocak’ta erken seçim yapılmasının henüz gündemde olmadığına işaret eden Erhürman “Bugün yaptığımız başvurunun seçim maksatlarıyla ilişkilendirilmesinin maddi zemini yoktur. Biz bunu erken seçimin yapılacağının açıklanmasından çok önce yaptık. Bugün başlattığımız bu girişim erken seçim olsa bile bu ülkede artık yapanın yanına kâr kalır algısının kamuoyunda yerleşmesine izin vermeyeceğimiz kararlılığının göstergesidir” diye konuştu.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ortada erken seçim var diye, bugüne kadar maliyet ve içerik açısından en önemli sözleşme diye nitelenen Ercan’daki sözleşme konusunda görev ihmaliyle devletin zarara uğratılmasına asla izinleri olmadığını söyledi. Erhüman, konuyu seçimden sonra da gündemde tutarak gerekeni yapacaklarını bildirdi.

“TEMEL DAYANAK CEZA YASASI’NDAKİ GÖREV İHMALİ SUÇU”

Tufan Erhürman, Meclis’e sunacakları Meclis Soruşturma Önergelerinde en temel dayanaklarının Ceza Yasası’nın 105 (a) maddesindeki görevi ihmal etme suçu olduğunu açıklayarak maddeyi “Görevinin gereklerini yerine getirmeyi ihmal etmek veya görevinin gereklerini yerine getirmekte gecikmek suretiyle… kamunun zararına sebep olan veya… başkalarına menfaat sağlayan kamu hizmetinde görevli bir kişi hafif bir suç işlemiş olur ve bir yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir” şeklinde özetledi.

Bakanların da kamu hizmetindeki kişi sıfatında olduğunu belirten Erhürman, “Eğer bir bakan görevinin gereklerini yerine getirmeyi ihmal eder ve bundan dolayı kamunun zararına sebep olur veya bundan dolayı başkalarına menfaat sağlarsa suç işlemiş olur” dedi.

TAHSİN ERTUĞRULOĞLU HAKKINDAKİ MECLİS SORUŞTURMASI İSTEMİ

Hakkında soruşturma açılmasını istedikleri kişilerinden ilkinin Tahsin Ertuğruloğlu olduğunu ve tam da bu maddeye dayandıklarını kaydeden Erhürman, Ercan’daki denetim ve kontrolörlük hizmetleri için özel bir şirketten hizmet alınmasına gerek olup olmadığını yeterince araştırmadan özel bir şirketten hizmet aldığını ve bunu yaparken de şeffaf ve hukuka uygun davranmadığını savundu.

Erhürman, Ertuğruloğlu’nun Meclis’te yaptığı konuşmada anlattıklarına işaret ederek, Türkiye’den tanıdığı ve Fenerbahçe yönetiminden arkadaşı olan üç ayrı kişiyle bu konuyu konuştuğunu, daha sonra hukukçu için ihaleye çıkmadan, yazılı girişim yapmadan Türkiye’deki şirketlerden birinin yardımıyla bir de hukukçu seçtiğini kaydetti.

Tufan Erhürman, Ertuğruloğlu’nun sözleşme imzalayacağını söylediği zaman söz konusu hukukçunun “ben de bu sözleşmeyi imzalayacağım” dediğinde “hayrola sen niye imzalayacaksın, sen benim yardımcım değil misin” deyince de aslında o kişinin sözleşmeyi imzaladığı şirketin ortağı olduğunu öğrendiğini, buna rağmen imzalamaktan imtina etmediğini belirtti.

Ertuğruloğlu’nun, denetim ve kontrolörlük için gereken bedelin Ercan ihalesini alan şirket tarafından ödeneceğini sandığını ancak bu konuda da sorunlar olduğunu ve şirketin iki taksiti şerh düşerek ödediğini, ardından da bu parayı geri talep ettiğini kaydeden Erhürman, Kemal Dürüst’ün Ercan ihale sözleşmesinin 4 yıl uzatılmasının sebepleri arasında “Ercan işletmecisinin şerh düşerek ödediği iki taksiti talep etmekten vazgeçmesini sağlamayı” da saydığını anlattı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sözleşmenin 4 yıl uzatılmasının, hem devletin gelirinin 4 yıl ertelenmesi hem de devletin 4 yıl başka bir havaalanı işletememesi nedenleriyle zarara uğratılması anlamına geldiğini belirterek “Bu nedenle kanaatimizce Sayın Ertuğruloğlu’nun bu fiilleri Ceza Yasası’nın 105 (a) maddesinde düzenlenen suçun iki unsurunun da oluştuğunu açıkça göstermektedir” dedi.

KEMAL DÜRÜST HAKKINDAKİ SORUŞTURMA İSTEMİ

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hakkında soruşturma açılmasını istedikleri ikinci kişinin Ercan ihalesi sözleşmesinin 4 yıl uzatılması için Bakanlar Kurulu’na önerge götüren kişi sıfatıyla Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst olduğunu söyledi.

Uzatmaya gerekçe olarak, şirkete yatırım yapacağı araziyi zamanında teslim edilmemesinin ve bundan dolayı şirketin tazminat davası açmasının gösterildiğini, Dürüst’ün de şirketin davadan ve denetim ve kontrolörlük için ödediği iki taksit iade edilsin talebinden vazgeçmesi karşılığında sürenin 4 yıl uzatılması önerisini Bakanlar Kurulu’na götürdüğünü anlatan Erhürman, bu yönde bir sözleşme imzalanmasını sağladığını kaydetti.

“DEVLET ADINA SAVUNMA YAPMADI”

Erhürman, Dürüst bu işlemleri yaparken “Meclis’te devlet adına herhangi bir savunma yapmayarak şirket tarafından talep edilen tazminatı aynen kabul ederek ve tazminat miktarının sözleşmenin kaç yıl uzatılması halinde karşılanabileceğine dair hiçbir bilimsel hesaplama yaptırmaksızın bu işlemleri yaparak açıkça görevini ihmal ettiği ve devleti zarara uğrattığını” savundu.

Tufan Erhürman, Dürüst’ün aylar sonra bu hesaplamayı şimdi yaptırdıkları anlamına gelen şeyler söylediğini ve bunun da “görev ihmali ve geciktirilmesini itiraf ettiği” anlamına geldiğini söyledi.

BAŞBAKAN ÖZGÜRGÜN HAKKINDAKİ SORUŞTURMA TALEBİ

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hakkında Meclis Soruşturması açılmasını istedikleri üçüncü kişinin Başbakan Hüseyin Özgürgün olduğunu belirterek Özgürgün’ün Bakanlar Kurulu’na Kemal Dürüst tarafından getirilen önerge için Bakanlar Kurulu’nun başı sıfatıyla “sen ne yapıyorsun, nasıl olur da devlet savunma yapmaz ve tazminatı aynen kabul eder, hak ediyor olsa bile hesaplama yaptırıp da kaç yıl uzatmak gerekir” gibi sorgulamaları yapmadığını savundu.

“ENGELLEMESİ, EN AZINDAN ERTELEMESİ GEREKİRDİ”

“Özgürgün’ün bu önergenin geçmesini engellemesi veya en azından ertelemesi gerekirdi. Başbakan bunu ihmal ederek kamuyu açık biçimde zarara uğrattı” diyen Erhürman, Özgürgün hakkındaki soruşturma taleplerinin devlet ciddiyeti ve yönetimi açısından önemine dikkat çekti.

“ERTUĞRULOĞLU İTİRAZ EDİNCE, KARARI, RESMİ GAZETE’DE ONUN OLMADIĞI BİR TOPLANTININ TARİHİYLE YAYIMLATTI”

Tufan Erhürman, Başbakan Özgürgün’ün Tahsin Ertuğruloğlu’nun bulunduğu toplantıda alındığı belgelerle sabit olan bir kararı, Resmi Gazete’de yayımlattıktan sonra, Ertuğruloğlu’nun yazılı itirazı üzerine onun bulunmadığı bir Bakanlar Kurulu toplantısı tarihini kararın alındığı tarih olarak Resmi Gazete’de yayımlatmasının ve bunun gerekçesi olarak da Resmi Gazete’ye “tarihte sehven hata yapıldığı” gerekçesi bildirmesinin ayrı bir suç olduğunu ifade etti.

Erhürman, Tahsin Ertuğruloğlu’nun Meclis’teki konuşmalarının ve ortadaki belgelerin, şu anki yönetimin devleti yönetmekten ne kadar aciz olduğunu belgelediğini savunarak “Tarihte sehven hata yapılmıştır deniyor oysa komitedeki belgelerden açıkça görülüyor ki sehven hata değil” dedi.

Buradaki işlemlerin Ceza Yasası’nın 104. maddesine girdiğini bildiren Erhürman, “Görev alanına giren konuda başka biri lehine işlem yapılması amacıyla sahte, gerçek dışı veya hukuka aykırı bir belge düzenleyen imzalayan tasdik eden kamu görevlisi ağır suç işler ve 8 yıla kadar mahkum olur” şeklindeki madde hakkında bilgi verdi ve “Başbakan’ın Resmi Gazete’ye gönderdiği sehven hata yapılmıştır yazısı açık biçimde gerçek dışıdır, gerçekle bağdaşmamaktadır” diye konuştu.

“İHALEDE EŞİTLİĞİN BOZULMASIYLA İLGİLİ HUKUKİ HAKLARIMIZI SAKLI TUTUYORUZ”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Tahsin Ertuğruloğlu, Kemal Dürüst ve Hüseyin Özgürgün hakkında Meclis Soruşturması açılması önergelerini Meclis Başkanı’na sunmaları dışında Ercan sözleşmesinin ilk imzalandığı tarihten 15 gün sonra ek sözleşme imzalanıp da sözleşme hükümlerinin şirketle al vere girilerek şirket lehine değiştirilmesiyle baştaki ihalenin eşitliğinin bozulduğuna dair hukuki haklarını saklı tuttuklarını açıkladı.

Erhürman, bunlarla ilgili çalışmalarının sürdüğünü ve tamamlanınca gündeme geleceğini bildirdi.

Tufan Erhürman, tüm bunları yaparken amaçlarına işaret ederek “yapanın yanına kâr kalır” anlayışının yerleşmesine karşı ciddi idari bir yapı oluşması için çalıştıklarını anlattı.

Suistimal ve görevi kötüye kullananların peşini bırakmayacaklarını vurgulayan Erhürman, “Seçim olur biter, kim hangi görevde olur hiç önemli değil ama biz bu seçimde birinci parti olacağız, iktidara geleceğiz. Başbakanlık bizde olacak ve polis de Başbakanlık’a bağlıdır. Polisin bu soruşturmaları sonuna kadar götürmesi için girişimleri yapacağız” dedi.