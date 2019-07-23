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Başbakan ve Başbakan Yardımcısı Maraş’ta incelemeler yaptı

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Başbakan’la , Başbakan Yardımcısı’nın Maraş’taki incelemelerine Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan ile Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Cemal Volkan da hazır bulundu.
Başbakan ve Başbakan Yardımcısı Maraş’ta incelemeler yaptı

Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay Maraş’ta incelemelerde bulundu, Başbakan’la , Başbakan Yardımcısı’nın Maraş’taki incelemelerine Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan ile Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Cemal Volkan da hazır bulundu.

Anımsanacağı üzere Hükümet bir süre önce Maraş’la ilgili envanter çalışması yapılması kararı almıştı. Başbakan’la, Başbakan Yardımcısı’nın Maraş’taki incelemelerinin bu çalışma ile bağlantılı olduğu belirtildi.

Öte yandan envanter çalışmaları için oluşturulan komisyonun da önümüzdeki günlerde Maraş’a giderek çalışmalarını sürdüreceği öğrenildi.

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