Başbakan ve Yardımcı ile Maliye Bakanı da Ankara yolcusu

Başbakan ve Yardımcı ile Maliye Bakanı da Ankara yolcusu...

UBP-HP hükümeti kurulalı 3 ay oldu , T.C. KKTC arasında 20 Temmuz 2019 tarihinde ise 5 aylık bir ekonomik protokol imzalandı.

1 ay oldu ama T.C.'den kaynak gelmedi!

Protokole T.C. adına imza koyan T.C. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay KKTC adına ise Başbakan Ersin Tatar imz akoymuştu. Protokolün 5 aylık olduğu belirtilmiş ve KKTC'ye hemen 750 Milyon TL kaynak aktarılacağı belirtilmişti.

Kaynak yıl sonuna gelecek

Başbakan Ersin Tatar geçtiğimiz gün verdiği bir demeçte T.C.'den kaynağın yıl sonuna kadar geleceğini ümit ettiğini açıklamıştı.

Maliye alarım verdi

KKTC Maliye Bakanlığı ise dün yaptığı açıklama ile Maliye Bakanlığı, Kamu Alacakları Tahsili Usul Yasası kapsamındaki tüm alacaklarla ilgili yasal prosedüre hız verdiğini açıkladı.

Maliye Bakanlığı'nın açıklaması nakit sıkıntısı çeken bakkalın eski veresiye defterlerini karıştırıyor yorumlarına yoıl açtı.

Uzun uzun saatler süren Bakanlar Kurulu toplantıları

T.C. KKTC arasında imzalanan programa rağmen halen nakit akışının sağlanmamış olması UBP ile HP arasında sıkıntıya sebep olduğu ve Bakanlar Kurulu toplantılarının saatlerce sürdüğü dikkatlerden kaçmadı.

Erhürman hükümete şans diledi

Dörtlü koalisyon hükümeti gitsin, hemen protokol imzalanacak, ardından hemen kaynak akışı başlayacak dendi. İşte İşte o açıklama;

Protokol ancak 20 Temmuz’da imzalanabildi. Bununla birlikte imzalanmış metni hala kimse görmedi. Metinde 1,215 milyon TL kaynak aktarılmasının öngörüldüğü basında yer aldı. Bugüne kadar yalanlanmadı. Ama yeni açıklamalardan bunun 750 milyon TL olabileceğini anlıyoruz. Dahası, yine basından kaynak akışının henüz başlamamış olduğunu da öğreniyoruz. Hükümet yetkilileri bu konuları görüşmek için Ankara’ya gidiyorlar. Ortada imzalanmış metin yok, kaynak aktarımı başlamamış, bunların nedenleri ile ilgili doyurucu hiçbir açıklama yapılmıyor. Halkımız adına dilerim ki hükümetin Ankara’daki toplantıları verimli geçer. Ancak özellikle kaynak 750 milyon TL ise hep gündeme getirdiğimiz “iç paket” ve “kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomik model” önerisinin de mutlaka acilen ciddiye alınması gerekiyor. Ekonomi önceliğimizdir diyerek hükümete gelip aylardır ekonomi dışında her şeyi gündem yapan hükümetimizin bu vesileyle de olsa ekonomiyi gündeme almış olmasını memnuniyetle karşılıyorum.

Erdoğan ile görüşecekler

Tatar ve Özersay Ankara'ya gidecek! Ekonomik Paket ve Para konusu görüşülecek!

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine yarın Ankara’ya resmi ziyarette bulunacak. Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; Başbakan Tatar’ın Ankara ziyaretine Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da katılacak.

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