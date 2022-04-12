Başbakan Yardımcılığı ile GAÜ Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile GAÜ

arasında ‘Turizmde Farkındalık’ kariyer günleri işbirliği protokolü

imzalanıyor...



Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Girne Amerikan

Üniversitesi (GAÜ) arasında, 28 – 29 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek “Turizm

Haftası Kariyer Günleri” etkinliği için, 13 Nisan Çarşamba günü (Yarın) saat 14.00’de,

Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Hakan Ataöv Toplantı

Salonu’nda işbirliği protokolü imzalanıyor.



Sektörün önde gelen isimleri ve kurumlarının, öğrencilerle deneyimlerini paylaşacağı

“Turizm Haftası Kariyer Günleri” işbirliği protokolünü, Başbakan Yardımcısı Turizm,

Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile GAÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Haydar

imzalayacak.