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Başbakan Yardımcılığı ile GAÜ Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

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Başbakan Yardımcılığı ile GAÜ Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı
Başbakan Yardımcılığı ile GAÜ Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile GAÜ
arasında ‘Turizmde Farkındalık’ kariyer günleri işbirliği protokolü
imzalanıyor...


Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Girne Amerikan
Üniversitesi (GAÜ) arasında, 28 – 29 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek “Turizm
Haftası Kariyer Günleri” etkinliği için, 13 Nisan Çarşamba günü (Yarın) saat 14.00’de,
Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Hakan Ataöv Toplantı
Salonu’nda işbirliği protokolü imzalanıyor.


Sektörün önde gelen isimleri ve kurumlarının, öğrencilerle deneyimlerini paylaşacağı
“Turizm Haftası Kariyer Günleri” işbirliği protokolünü, Başbakan Yardımcısı Turizm,
Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile GAÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Haydar
imzalayacak.

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